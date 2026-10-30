Bobica koju zovu prirodnim čuvarom zdravlja: Pravo je blago kada krene sezona virusa i prehlada

Aronija je bogata antioksidansima i biljnim jedinjenjima koja se povezuju sa brojnim zdravstvenim prednostima, a evo šta istraživanja govore o njenom uticaju na srce.

Izvor: YouTube/ZA MEDIA

Iako je sitna i na prvi pogled ne djeluje posebno, aronija se ubraja među voće sa veoma visokim sadržajem antioksidanasa. Njena tamnoljubičasta boja nije slučajna, već potiče od antocijanina, biljnih jedinjenja koja imaju snažno antioksidativno dejstvo i pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Aronija je posebno poznata po tome što sadrži polifenole, među kojima su antocijanini i proantocijanidini. Ova jedinjenja proučavaju se zbog mogućeg povoljnog uticaja na zdravlje srca i krvnih sudova, ali i na metaboličko zdravlje.

Zašto je aronija dobra za zdravlje?

Izvor: YouTube/ZA MEDIA

Jedna od najvažnijih prednosti aronije jeste visok sadržaj antioksidanasa. Oni pomažu organizmu da se izbori sa slobodnim radikalima, nestabilnim molekulima koji mogu da oštete ćelije i doprinesu razvoju različitih hroničnih oboljenja.

Pored toga, pojedina istraživanja ukazuju na to da redovno konzumiranje aronije može povoljno da utiče na određene faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, poput krvnog pritiska i nivoa masnoća u krvi. Ipak, rezultati istraživanja još nisu dovoljno ujednačeni da bi se aronija smatrala sredstvom za liječenje ili prevenciju srčanih oboljenja.

Ovo voće sadrži i vitamin C, koji doprinosi normalnoj funkciji imunskog sistema, kao i vlakna važna za varenje i zdravlje crijeva. Upravo zbog kombinacije različitih hranljivih materija, aronija može da bude koristan dio raznovrsne i uravnotežene ishrane.

Može li da pomogne u regulaciji šećera u krvi?

Aronija je zanimljiva i zbog mogućeg uticaja na metabolizam glukoze. Pojedina istraživanja ukazuju na to da biljna jedinjenja iz ovog voća mogu da utiču na osjetljivost ćelija na insulin i način na koji organizam reguliše nivo šećera u krvi. Naučnici ispituju i njeno potencijalno protivupalno dejstvo, budući da se hronična upala povezuje sa brojnim metaboličkim poremećajima. Ipak, za sada nema dovoljno dokaza da se aronija preporučuje kao sredstvo za kontrolu dijabetesa, pa se zato smatra dodatakom zdravoj ishrani, a ne kao zamjenu za terapiju.

Kako je najbolje da je konzumirate?

Izvor: YouTube/ZA MEDIA

Aronija može da se jede svježa ili zamrznuta, a dostupna je i u obliku soka, čaja, džema i sušenih bobica. Zbog izrazito oporog i kiselkastog ukusa, mnogi je radije konzumiraju u kombinaciji sa drugim voćem, jogurtom ili ovsenim pahuljicama.

Važno je da obratite pažnju na sastav kupovnih sokova, jer pojedini proizvodi sadrže velike količine dodatog šećera. Najbolje je da birate proizvode sa što većim udjelom aronije i bez nepotrebnih dodataka.

Iako se često predstavlja kao čudesna namirnica, aronija nije lijek i ne može da zamijeni terapiju, niti da sama po sebi garantuje snažan imunitet. Njena najveća vrijednost je u tome što predstavlja nutritivno bogato voće koje se lako može uključiti u svakodnevnu ishranu.

(MONDO)