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5 najboljih čajeva koje treba piti na jesen: Odlični za suv i zreo kašalj, bol u grlu, nesanicu

5 najboljih čajeva koje treba piti na jesen: Odlični za suv i zreo kašalj, bol u grlu, nesanicu

Autor Mihajlo Popović Izvor Lepa i srećna
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Kad dođe hladnije vrijeme, organizmu najviše prijaju topli čajevi koji nas griju, ali i pomažu kod uobičajenih jesenjih tegoba.

5 najboljih čajeva koje treba piti na jesen Izvor: Shutterstock

Kada temperature počnu da padaju, šolja toplog čaja postaje jedan od omiljenih načina da se ugrijemo i predahnemo tokom dana. Jesen je i period kada se češće javljaju prehlade, kašalj i neprijatno grebanje u grlu, pa mnogi posežu za biljnim napicima koji mogu da ublaže pojedine tegobe.

Ipak, nije svaki čaj isti, niti svaki odgovara istim simptomima. Dok se neke biljke tradicionalno koriste kod kašlja praćenog sekretom, druge su poznate po svojoj primjeni kod suvog kašlja i nadražene sluzokože grla.

1. Majčina dušica protiv produktivnog kašlja

Majčina dušica već dugo ima svoje mjesto u tradicionalnoj upotrebi ljekovitog bilja, naročito tokom sezone prehlada. Preparati od ove biljke koriste se za ublažavanje produktivnog kašlja, odnosno kašlja praćenog sekretom, prenosi Direktno. Ako kašalj dugo traje ili se pogoršava, potrebno je obratiti se ljekaru.

2. Bijeli sljez protiv suvog kašlja i grebanje u grlu

Suv kašalj koji ne donosi olakšanje i stalni osjećaj grebanja u grlu mogu da budu posebno neprijatni tokom hladnijih dana. U takvim situacijama često se pominje bijeli sljez, čiji korijen sadrži biljne sluzi koje mogu da oblože sluzokožu i ublaže iritaciju. Za razliku od mnogih uobičajenih biljnih čajeva, korijen bijelog sljeza može da zahtjeva poseban način pripreme. Zato treba pratiti uputstvo za konkretan preparat, umjesto automatski koristiti ključalu vodu i uobičajeno vrijeme stajanja. 

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

3. Kamilica za odmor i opuštanje

Kamilica je jedan od najpoznatijih biljnih napitaka, prepoznatljiva po blagom ukusu i prijatnom mirisu. Mnogi je biraju uveče, kada žele da se opuste ili da uz topli napitak naprave kratku pauzu. Tokom prehlade može da bude dio rutine koja podrazumijeva dovoljan unos tečnosti, ali ne treba očekivati da sama izliječi infekciju. Osobe alergične na kamilicu ili srodne biljke treba da budu oprezne zbog mogućih alergijskih reakcija.

4. Đumbir sa limunom - omiljena kombinacija za hladne dane

Đumbir i limun čine kombinaciju kojoj se mnogi vraćaju čim počnu hladniji dani. Napitak ima izražen, osvježavajući ukus, a njegova toplina može prijati kada nas muče neprijatnosti u grlu. Po želji se može dodati i malo meda. On može da ublaži kašalj kod nekih osoba, ali se med nikada ne daje djeci mlađoj od godinu dana.

5. Žalfija za nadraženo grlo

Žalfija je poznata po tradicionalnoj upotrebi kod tegoba u ustima i grlu. Posebno se često koristi za pripremu rastvora za ispiranje i grgljanje, u skladu sa uputstvom za konkretan preparat. Ako osjećate grebanje u grlu, prijatan napitak odgovarajuće temperature može donijeti kratkotrajno olakšanje. Ipak, sa žalfijom ne treba pretjerivati, a preporučene količine i ograničenja upotrebe važno je poštovati.

(Mondo)

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čaj prehlada savjeti

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