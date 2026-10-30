5 najboljih čajeva koje treba piti na jesen: Odlični za suv i zreo kašalj, bol u grlu, nesanicu

Kad dođe hladnije vrijeme, organizmu najviše prijaju topli čajevi koji nas griju, ali i pomažu kod uobičajenih jesenjih tegoba.

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Kada temperature počnu da padaju, šolja toplog čaja postaje jedan od omiljenih načina da se ugrijemo i predahnemo tokom dana. Jesen je i period kada se češće javljaju prehlade, kašalj i neprijatno grebanje u grlu, pa mnogi posežu za biljnim napicima koji mogu da ublaže pojedine tegobe.

Ipak, nije svaki čaj isti, niti svaki odgovara istim simptomima. Dok se neke biljke tradicionalno koriste kod kašlja praćenog sekretom, druge su poznate po svojoj primjeni kod suvog kašlja i nadražene sluzokože grla.

1. Majčina dušica protiv produktivnog kašlja

Majčina dušica već dugo ima svoje mjesto u tradicionalnoj upotrebi ljekovitog bilja, naročito tokom sezone prehlada. Preparati od ove biljke koriste se za ublažavanje produktivnog kašlja, odnosno kašlja praćenog sekretom, prenosi Direktno. Ako kašalj dugo traje ili se pogoršava, potrebno je obratiti se ljekaru.

2. Bijeli sljez protiv suvog kašlja i grebanje u grlu

Suv kašalj koji ne donosi olakšanje i stalni osjećaj grebanja u grlu mogu da budu posebno neprijatni tokom hladnijih dana. U takvim situacijama često se pominje bijeli sljez, čiji korijen sadrži biljne sluzi koje mogu da oblože sluzokožu i ublaže iritaciju. Za razliku od mnogih uobičajenih biljnih čajeva, korijen bijelog sljeza može da zahtjeva poseban način pripreme. Zato treba pratiti uputstvo za konkretan preparat, umjesto automatski koristiti ključalu vodu i uobičajeno vrijeme stajanja.

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3. Kamilica za odmor i opuštanje

Kamilica je jedan od najpoznatijih biljnih napitaka, prepoznatljiva po blagom ukusu i prijatnom mirisu. Mnogi je biraju uveče, kada žele da se opuste ili da uz topli napitak naprave kratku pauzu. Tokom prehlade može da bude dio rutine koja podrazumijeva dovoljan unos tečnosti, ali ne treba očekivati da sama izliječi infekciju. Osobe alergične na kamilicu ili srodne biljke treba da budu oprezne zbog mogućih alergijskih reakcija.

4. Đumbir sa limunom - omiljena kombinacija za hladne dane

Đumbir i limun čine kombinaciju kojoj se mnogi vraćaju čim počnu hladniji dani. Napitak ima izražen, osvježavajući ukus, a njegova toplina može prijati kada nas muče neprijatnosti u grlu. Po želji se može dodati i malo meda. On može da ublaži kašalj kod nekih osoba, ali se med nikada ne daje djeci mlađoj od godinu dana.

Vidi opis 5 najboljih čajeva koje treba piti na jesen: Odlični za suv i zreo kašalj, bol u grlu, nesanicu 1. Zeleni čaj - jedan je od najpoznatijih napitaka kada je reč o zdravim životnim navikama. Sadrži katehine, biljna jedinjenja iz grupe polifenola koja se proučavaju zbog mogućeg uticaja na zdravlje srca i krvnih sudova. Neka istraživanja ukazuju na to da redovno konzumiranje zelenog čaja može povoljno uticati na pojedine pokazatelje masnoća u krvi, ali on nije lek niti zamena za terapiju. Pošto sadrži kofein, može da doprinese budnosti i koncentraciji. Ako ste osetljivi na kofein ili imate problema sa snom, bolje je da ga pijete ujutru ili tokom prepodneva. 2. Crni čaj - dobija se od iste biljke kao i zeleni, ali se listovi tokom proizvodnje drugačije obrađuju, zbog čega napitak ima tamniju boju i intenzivniji ukus. Sadrži polifenole koji se proučavaju zbog mogućih koristi za kardiovaskularno zdravlje. Osim toga, zahvaljujući kofeinu, može da bude dobar izbor za jutarnju rutinu, naročito ako želite da promenite uobičajene navike i povremeno zamenite kafu drugim napitkom. Najbolje ga je piti bez velike količine šećera. Imajte na umu da, kao i kafa i zeleni čaj, može da izazove nervozu ili oteža uspavljivanje kod osoba osetljivih na kofein. 3. Kamilica - decenijama je deo kućnih rituala za opuštanje. Prirodno ne sadrži kofein, ima blag ukus i mnogima prija uveče, kada žele da uspore tempo nakon napornog dana. Postoje istraživanja koja ukazuju na moguće koristi kamilice za opuštanje i kvalitet sna, ali dokazi još nisu dovoljno jaki da bi se tvrdilo da pouzdano rešava nesanicu. Topla šolja čaja, uz mirniju atmosferu i redovnu večernju rutinu, može da bude prijatan način da se pripremite za odmor. Osobe alergične na ambroziju i srodne biljke treba da budu oprezne jer je moguća alergijska reakcija. 4. Čaj od đumbira - poznat po svom karakterističnom, blago ljutom ukusu, a često se koristi i u pripremi čaja. Ovaj napitak tradicionalno se pije kada se jave mučnina ili nelagodnost u stomaku. Pojedina istraživanja ukazuju na to da đumbir može da pomogne kod određenih vrsta mučnine, uključujući mučninu tokom trudnoće. Ipak, rezultati istraživanja različitih preparata ne mogu se automatski preneti na običan čaj. Ako imate osetljiv želudac, obratite pažnju na reakciju organizma jer đumbir kod nekih ljudi može da izazove gorušicu ili dodatnu nelagodnost. 5. Čaj od nane - jedan od omiljenih biljnih čajeva u našim krajevima, posebno nakon obroka. Prepoznatljiva je po osvežavajućem mirisu i ukusu, a tradicionalno se koristi za ublažavanje blagih probavnih tegoba. Ipak, važno je razlikovati dokaze koji se odnose na čaj od nane od istraživanja ulja nane u posebnim preparatima. Ne može se pretpostaviti da običan čaj ima isti efekat kao kapsule koje se koriste za određene simptome sindroma iritabilnog creva. Još jedna važna napomena: nana kod pojedinih ljudi može da pogorša gorušicu i refluks. Ako vam se kiselina često vraća u jednjak, pratite kako reagujete nakon što je popijete. 6. Čaj od hibiskusa - osvežavajući napitak bez kofeina Hibiskus je prepoznatljiv po intenzivnoj crvenoj boji i blago kiselkastom ukusu. Može da se pije topao, ali i rashlađen, pa je pogodan za različite delove godine. Istraživanja ukazuju na mogućnost da čaj od hibiskusa doprinese snižavanju krvnog pritiska kod nekih osoba. Međutim, efekat nije isti kod svih i ovaj napitak nikako ne treba da zameni propisanu terapiju. Ako imate nizak krvni pritisak ili uzimate lekove za njegovo snižavanje, posavetujte se sa lekarom pre nego što počnete redovno da pijete veće količine ovog čaja. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

5. Žalfija za nadraženo grlo

Žalfija je poznata po tradicionalnoj upotrebi kod tegoba u ustima i grlu. Posebno se često koristi za pripremu rastvora za ispiranje i grgljanje, u skladu sa uputstvom za konkretan preparat. Ako osjećate grebanje u grlu, prijatan napitak odgovarajuće temperature može donijeti kratkotrajno olakšanje. Ipak, sa žalfijom ne treba pretjerivati, a preporučene količine i ograničenja upotrebe važno je poštovati.

(Mondo)