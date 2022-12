"Dotakli smo DNO": Milica Dabović se povlači iz javnog života (FOTO)

Milica Dabović na svom Instagramu napisala da je odlučila da se povuče iz javnog svijeta i medija.

Milica Dabović nedjeljama je u centru pažnje otkako je otvorila nalog na sajtu za odrasle, a naširoko se pričalo i o zaradi koju ostvaruje putem golišavih fotki koje objavljuje.

Bivšu košarkašicu, koja kaže da je profil otvorila da bi zarađivala, kao i da ne prelazi određenu granicu, trenutno prati više od 9.000 ljudi na OnlyFans, što znači da ovim slobodnim sadržajem mjesečno zaradi više od 136.000 dolara, odnosno 129.445 evra, prenijeli su mediji. Ipak, Milica je sada na svom Instagramu obrazložila šokantnu odluku - da se povlači iz medija!

"U nekom od svojih čestih, poznatih ludila, došla sam do saznanja da meni nije od velike važnosti šta ljudi pričaju i misle, šta novinari pišu, šta voditelji pitaju! Meni je najvažnije kako se ja osjećam, da budem iskrena NE sa drugima, nego prvo sama sa sobom, a onda i idem dok god mogu da pratim tempo!To sam što jesam, ne može me niko ugurati u kalup jer je meni i svemir tesan... ne može me niko učiti koracima jer ja sam rođena sprinterka, bila proglašavana kao najbolji kradljivac lopti i dobila brojna priznanja! Ne možeš me ni dovesti u red jer sam godinama kapiten!", započela je.

"Ne mogu po šablonu jer ga osmišlja moj um. Ne mogu biti mala kada mi je srce veliko, ne umijem biti lagana kada je sve oko mene teško, nisam mirna kada mi je duh nemiran, moje biće je neuhvaljivo, a mašta je ogromna! U meni dobrota živi. I opet sam ponosno stavila osmijeh na lice. Vješto stavila osmijeh na lice i kada mi do života nije. A u dubini duše... razmisljam šta je sa ljudima, zar su toliko zli, podli i zajedljivi, da li je moguće da jednu riječ nemaju u sebi koja bi usrećila druge, zašto gledaju mane pored toliko vrlina, zbog čega ne vole kada ljubav živi, oživljava i jača?... Dovoljno sam trpjela! Dotakli smo dno! Oprošteno vam je! Povlačim se iz medija", napisala je Milica Dabović između ostalog na svom Instagram nalogu.

