"Nisam nestala, pobjegla sam iz kaveza": Prvo oglašavanje glumice iz "Tračare" nakon prijave da je nestala

Glumica Šanel Maja Benks se oglasila nakon višenedjeljne potrage za njom.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Svi svjetski mediji prenijeli su vijest da je glumica iz čuvene serije "Tračara" Šanel Maja Benks nestala i da potraga za njom traje već skoro dvije nedjelje.

Potom se pojavila vijest da je pronađena, živa i zdrava, a novi obrt desio se kada je njena porodica saopštila da pronađena osoba nije Maja. Upravo glumica je sada odlučila da prekine ćutanje nakon što je njena porodica prijavila nestanak i pozvala policiju da nastavi potragu za njom.

"Zovem se Šanel Benks, ja sam 36-godišnja Amerikanka i cijeli svoj život ćutke nosim bol rituala, zlostavljanja, manipulacije i beskrajne muke koje sam trpila neprekidno od kada sam bila bespomoćna beba, u rukama moje takozvane porodice, koja je veoma zabrinuta zbog mog trenutnog boravka", rekala je Benks za True Krime News, pa nastavila:

"Srela sam se sa policijom i potvrdila da ne samo da sam dobro, već sam konačno slobodna. Kažu, kada ste slobodni u Hristu Isusu, zaista ste slobodni, pa sam rekla svom mužu prije šest dana da ću se krstiti. Odvezao me je do aerodroma i onda sam otišla na nedjelju dana... To sam vidjela i kao priliku da pobjegnem iz kaveza."

Izvor: printscreen/tiktok/ohheychanel

Osim što traži slobodu, glumica navodi da takođe želi "pravdu".

"Objavljujem jasan poziv onima na visokim položajima koji još uvijek imaju dušu i žele da je zadrže u ovakvom vremenu. Javite se. Pomozite mi. Nikada više neću dozvoliti da me ućutkaju, a ponajmanje moji zlostavljači. … Tokom 36 strašnih godina, morala sam da trpim najgnusnija zlostavljanja."

Podsjetimo, glumičina majka i rođaka podnijeli su prijavu za nestale osobe ranije ovog mjeseca nakon što je provjerila i otkrila da ona nije kod kuće u Los Anđelesu.

(MONDO)