Najnovija objava 50 Centa dolazi nakon što je podijelio zagonetne postove na Instagramu.

Izvor: YouTube/ The Late Show with Stephen Colbert/printscreen

Američki reper 50 Cent oglasio se i otkrio da je dobro nakon pucnjave – jer je, kako je reper rekao, u pitanju "lažna vijest“.

Muzička zvijezda, čije je pravo ime Kertis Džekson, dao je svoj duhoviti odgovor na Instagramu – podijelivši vijest o sebi. U naslovu je pisalo:

"Hitna vest, reper 50 Cent je hospitalizovan i u kritičnom stanju zbog pucnjave u Holivudu, Los Anđelesu, prema navodima TMZ-a."

Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uz ovu objavu postavljen je emotikon slomljenog srca. Odgovor 50 Centa bio je urnebesan dok je odmah demantovao glasine. Reper i medijski mogul napisao je na svom Instagramu: "Ne brinite, preživjeću, jer je ovo lažna vijest.“

Fanovi su takođe reagovali na vijest, a jedan je napisao:

"Da li 50 zna da je upucan?“, "Bolje da ostave 50 na miru.“

Treći se osvrnuo na vrijeme kada je bio upucan prije nego što je postao poznat i našalio se: "Kasne 25 godina i pogriješili su lokaciju.“

Nije ni čudo što žele da 50 Cent ostane u jednom komadu, jer kruže glasine da se vraća u studio sa Eminemom – koji ga je otkrio zajedno sa Dr Dreom.

Tužio ga fotograf

Najnovija objava 50 Centa dolazi nakon što je podijelio zagonetne postove na Instagramu, za koje se čini da se odnose na nedavnu tužbu protiv njega. Reper se suočava sa optužbama od strane fotografa Gvadalupea De Los Santosa. Ovaj čovjek tvrdi da ga je pjevač udario vratima svog automobila u Los Anđelesu.

Vidi opis Oglasio se reper 50 Cent nakon vijesti da je upucan u Los Anđelesu: "Ne brinite..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 13 / 13

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao The Mirror US, De Los Santos je 11. septembra 2024. godine otišao u tržni centar Grove kako bi prisustvovao potpisivanju knjige u Barnes & Noble, gdje je bio prisutan i 50 Cent. Nakon događaja, fotograf je napustio mjesto na svom motorizovanom skuteru i tvrdi da je snimao SUV u kojem se reper nalazio koristeći svoj pametni telefon.

"Dok je čekao na semaforu, osjetio je i čuo kako mu se vozilo približava sa leđa u krajnjoj desnoj traci,“ navedeno je u tužbi. „Bio je to SUV u kojem se nalazio optuženi Džekson.“

(MONDO)