Umro glumac iz kultne serije: Zbog uloge Denisa Tanera je oborio Ginisov rekord

Glumac Filip Louri, koji se pojavio u prvoj epizodi britanske serije "Coronation Street", umro je u petak u 88. godini, saopštio je njegov publicista Mario Renculo.

"Moj klijent i dragi prijatelj, Filip Louri, voljeni glumac poznat po ulozi Denisa Tanera, preminuo je juče u 88. Godini. Njegova smrt označava kraj jedne ere za najdugovečniju seriju na svijetu, u kojoj je postao ključni dio naracije", naveo je Renculo u izjavi za ITV News.

Louri je imao 24 godine kada je 1960. godine debitovao u prvoj epizodi serije, tumačeći Denisa Tanera, šarmantnog buntovnika i sina Elze i Arnolda Tanera. Njegov lik bio je tinejdžer koji se upravo vratio iz zatvora zbog krađe i preselio se kod majke u Voterfild.

Tokom godina, Denis je u seriji započeo vezu sa likom Rite, koju tumači Barbara Noks. Kreator serije Toni Voren opisao je Denisa kao "pogrešnog momka“ u priči o radničkoj ulici.

Louri je seriju "Coronation street" prvi put napustio 1962. godine zbog problema izazvanih štrajkom scenarista, ali se vratio već naredne godine i ostao do 1968. godine.

Ponovo se vratio 2011. i ostao do 2014. godine. Njegov povratak donio mu je Ginisov rekord za najduži vremenski razmak između dva pojavljivanja u istoj ulozi na televiziji. Lik Dennisa Tannera kasnije je "ubijen" van ekrana 2020. godine, povodom emitovanja 10.000. epizode serije.

Tokom svoje karijere, Louri je snimio pop singl "I Might Have Known" 1963. godine, ali pjesma nije postigla komercijalni uspjeh.

Pored serije Coronation Street", pojavljivao se i u emisijama komičarke Viktorije Vud, kao što su "All Day Breakfast", "As Seen on TV" i "Wood and Walters", a 2015. godine igrao je gospodina Larkina u seriji "Home Fires". Imao je i brojne uloge na londonskom West End-u.

