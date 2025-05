Neda Ukraden prijeti kolegama tužbom: Pjevačica bijesna, izgovorila ono što mnogi prećutkuju

Neda je bijesna zbog trenutne situacije na domaćoj javnoj sceni, te smatra da se određene mjere pod hitno moraju preduzeti.

Pjevačica Neda Ukraden jasno je stavila do znanja da ne podržava kolege koji prepjevavaju njene pjesme. Kako je istakla, sve dok je živa, zdrava i sposobna da radi, neće dozvoliti da njene numere izvodi bilo ko drugi bez njenog odobrenja.

"To je najbezočnija intelektualna krađa. Ako sam ja tu pjesmu platila, otpjevala, ako sam živa i zdrava, onda je nedopustivo da se bez pitanja, saglasnosti i dozvole prepeva popularna pjesma", izjavila je Neda Ukraden.

Dodala je i da bi ovakvim slučajevima trebalo da se bave pravne institucije.

"Time treba da se pozabave ljudi koji se bave krađom intelektualne svojine. To je i za privatnu tužbu. Mislim da to treba da se reguliše kod nas, sada je kod nas može da bude, a ne mora da znači. To ne sme da se desi", rekla je Neda za Grand, naglašavajući da je po tom pitanju veoma odlučna i da će momentalno reagovati ako se njoj nešto tako desi.

Vijest da je Damir Handanović angažovao brojne pjevačice da prepjevaju pesme njihovih kolega, naprave spot i totalno ih promijene, naišla je mahom na negativne kritike u domaćoj javnosti.

Ipak, bilo je i onih pozitivnih, ali mnogo manje, ali je činjenica da ljudima i dalje nije jasno zašto je to uradio, kada su te numere bile već hitovi, i to ozbiljni.

Iako pojedine numere već broje milionske preglede na mrežama, najveću pažnju definitivno je skrenula pesma "Jedno đubre obično", koju u originalu izvodi Katarina Grujić, a koju je prepjevala pop zvijezda Jelena Karleuša.

