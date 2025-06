Zvijezda serije "Uvod u anatomiju" postala prava doktorka: Tiktok izgorio zbog Kristine Jang

Glumica Sandra Ou dobila počasni doktorat nakon što je 10 godina igrala doktorku u seriji "Uvod u anatomiju"

Glumica Sandra Ou, koja je od 2005. godine igrala u doktorku Kristinu Jang u hit seriji "Uvod u anatomiju" - postala je i doktorka u stvarnom životu.

Iako je u pitanju počasni doktorat, to nije spriječilo "doktorku" da održi govor studentima i istakne da nikada nije imala priliku da ide na koledž i da je posebno zahvalna na počasti koja će usrećiti i njene roditelje.

U ponedjeljak, 16. juna, glumica Sandra Ou je otkrila da je dobila počasnu diplomu sa Dartmut koledža, a u natpisu na društvenim mrežama otkrila i da je ideju za govor dobila od producenta serije "Uvod u anatomiju" Šonde Rajms.

"Dr. za pravu stvar!! (U redu, počasna)“, počeo je njen natpis.Čast mi je biti ovdje sa vama ovom značajnom prilikom. Čestitam. Uspjeli ste!" rekla je Sandra Ou.

"Nikad nisam išla na univerzitet. Igrala sam samo likove koji jesu. Zato vam hvala što ste pomogli da ostvarim san mojih roditelja da zaista dobijem diplomu. I to doktorat! Znam da je to časno", našalila se ona.

"Zapravo, zvala me je Šonda Rajms, jedna od tvojih bivših studenata i moja bivša šefica. I kada mi je dala ponudu da dođe da razgovara sa svima vama, pomislio sam..."Ha- Pa, to je lijepo što su me pitali. Kakva je privilegija i kakva sjajna prilika da dođem da vas upoznam... "A onda sam pomislio - APSOLUTNO NE."

Glumica je nastavila da objašnjava važnost pronalaženja utjehe u nelagodnosti. "To može biti naša najveća prilika za učenje. I takođe je neizbježna. Dakle, ako možete da se obučite da se ne okrećete, već da naučite da budete sa svojom nelagodnošću - i vjerujte da vam to možda govori nešto što još ne znate."

