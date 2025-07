Od "Gremlina" do "Rokija 3" sa Silvesterom Staloneom: U ovim filmovima je igrao Hulk Hogan (Video)

Američki rvač i glumac Hulk Hogan, koji nas je napustio danas, u 71. godini, pojavljivao se u brojnim filmovima

Profesionalni rvač Hulk Hogan, koji je početkom osamdesetih godina postao i glumac, preminuo je u 71. godini u svom domu na Floridi.

Snagator je 1983. godine ušao u svijet glume, a jedan od najuspješnijih filmskih ostvarenja u kojima je igrao, svakako je "Roki 3" sa Silvesterom Staloneom.

U "Rokiju" je igrao ulogu Thunderlipsa, a zatim je nastavio da ređa uspjehe u svijetu glume u sljedećim filmovima:

"No Holds Barred", "Gremlins 2:The New Batch ", "Mr Nanny", "Spy Hard", "The Secret Agent Club", "3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain", "Muppets from Space", "Gnomeo & Juliet ".

Posljednju ulogu je odigrao 2011. godine.

Njegova karijera bila je obilježenama i kontroverzama. U WWE Kuću slavnih primljen je 2005., ali je izbačen 2015. zbog skandala s rasističkim komentarima.

Ponovno je primljen 2020. kao član NWO-a.

