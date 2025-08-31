Iako je u vezi već neko vrijeme, glumac Mima Karadžić i dalje dobija poruke od misterioznih žena.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Mima Karadžić trenutno uživa na Hvaru, odakle se oglasio putem Instagrama. Osim što je podijelio fotografiju s primorja, popularni glumac je pratioce nasmijao i zanimljivim opisom ispod objave.

"Ima divnih ljubavnih poruka. Evo upravo dobih jednu: 'Bolje da sam se za dalekovod uhvatila umjesto što sam tebe upoznala' hvala divna djevojko!', napisao je glumac.

Pogledajte fotografije Mime Karadžića:

Ljubi 35 godina mlađu

Poznati glumac Milutin Mima Karadžić (70) već više od godinu dana je u vezi sa 35 godina mlađom djevojkom Natašom Stanišić. Mima je dugo krio vezu sa mnogo mlađom djevojkom, a u javnosti su se u par navrata pojavili zajedno. Nataša je glumila u seriji "Zakopane tajne", a sa Mimom se, kako se pisalo, upoznala na snimanju.

Pogledajte fotografije Mime Karadžića i njegove djevojke:

Vidi opis "Bolje da sam se za dalekovod uhvatila nego što sam tebe upoznala": Mima Karadžić nasmijao pratioce Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Damir Dervišagi Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir/Damir Dervišagi Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: kurir/ nemanja nikolić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: kurir/ nemanja nikolić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: kurir/ nemanja nikolić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Mima je tokom devedesetih bio oženjen, a nedavno je istakao da ne planira ponovo da staje na "ludi kamen".

Bio sam u braku sa jednom divnom ženom sa kojom sam 1992. godine imao svadbu za pamćenje. Mnogima je bilo čudno što o tome nisam govorio, a moj rezon je taj da ona kao osoba koja nije javna ličnost i koja je poslije mene zasnovala novi život nije dužna da nailazi na bilo kakve informacije o sebi u medijima koje bi iznosio njen bivši muž", rekao je glumac nedavno.

"Imao sam tu sreću da sam nekoliko puta u životu doživio tu veliku i pravu ljubav. Nije mi bio potreban papir da bih im pokazao da ih stvarno volim, prosto smatrao sam da to ne bi te ljubavi učinilo većim i boljim", ispričao je Mima tada za "Bazar".

(Blic/ MONDO)