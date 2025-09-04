"Obavila je majstorski posao": Demi Mur podržala suprugu Brusa Vilisa zbog odluke da se iseli iz porodičnog doma

Popularna glumica Demi Mur smatra da Ema Heming Vilis ispravno postupa što živi odvojeno od supruga Brusa Vilisa.

Ema Heming Vilis, supruga Brusa Vilisa, nedavno je u emotivnoj ispovijesti objasnila zašto se sa ćerkama odselila iz porodičnog doma – sve kako bi se životni uslovi u potpunosti prilagodili glumčevim potrebama.

Brus Vilis već tri godine boluje od teškog oblika demencije i afazije, zbog čega ima ozbiljne poteškoće u govoru, pisanju, hodanju i drugim svakodnenvim aktivnostima.

Njemu je bila neophodna pomoć njegovatelja, kao i da se njihov dom upotupnosti prilagodi njegovom oporavku, zbog čega je deci onemogućeno normalno djetinjstvo, druženje, igranje i ostalo. Sve to uticalo je na Eminu odluku da žive odvojeno, te su se one preselile u kuću u blizini, kako bi svakodnevno mogle da budu uz Brusa.

Ova odluka izazvala je podijeljene komentare na mrežama, a tim povodom se oglasila i glumica Demi Mur, inače Brusova prva žena sa kojom ima tri ćerke.

"Najljepša stvar – a o tome govori u knjizi – bila je prepoznavanje važnosti za njegovatelje, da se moraju brinuti o sebi. A ako ne posvete to vrijeme tome da se pobrinu da su dobro, onda ne mogu da budu dobro ni za koga drugog", rekla je glumica i nastavila:

"Nema šanse da je iko mogao da predvidi kuda će ovo ići, i stvarno mislim da je obavila majstorski posao. Bila je toliko posvećena pronalaženju pravog puta. Imala je jednake količine straha i snage i hrabrosti u navigaciji ovime", dodala je Demi.

