Popularna glumica Demi Mur smatra da Ema Heming Vilis ispravno postupa što živi odvojeno od supruga Brusa Vilisa.
Ema Heming Vilis, supruga Brusa Vilisa, nedavno je u emotivnoj ispovijesti objasnila zašto se sa ćerkama odselila iz porodičnog doma – sve kako bi se životni uslovi u potpunosti prilagodili glumčevim potrebama.
Pogledajte kako je izgledala proslava rođendan Brusa Vilisa:
"Obavila je majstorski posao": Demi Mur podržala suprugu Brusa Vilisa zbog odluke da se iseli iz porodičnog doma
Brus Vilis već tri godine boluje od teškog oblika demencije i afazije, zbog čega ima ozbiljne poteškoće u govoru, pisanju, hodanju i drugim svakodnenvim aktivnostima.
Njemu je bila neophodna pomoć njegovatelja, kao i da se njihov dom upotupnosti prilagodi njegovom oporavku, zbog čega je deci onemogućeno normalno djetinjstvo, druženje, igranje i ostalo. Sve to uticalo je na Eminu odluku da žive odvojeno, te su se one preselile u kuću u blizini, kako bi svakodnevno mogle da budu uz Brusa.
Pogledajte fotografije Eme Heming Vilis i Brusa Vilisa:
Ova odluka izazvala je podijeljene komentare na mrežama, a tim povodom se oglasila i glumica Demi Mur, inače Brusova prva žena sa kojom ima tri ćerke.
"Najljepša stvar – a o tome govori u knjizi – bila je prepoznavanje važnosti za njegovatelje, da se moraju brinuti o sebi. A ako ne posvete to vrijeme tome da se pobrinu da su dobro, onda ne mogu da budu dobro ni za koga drugog", rekla je glumica i nastavila:
"Nema šanse da je iko mogao da predvidi kuda će ovo ići, i stvarno mislim da je obavila majstorski posao. Bila je toliko posvećena pronalaženju pravog puta. Imala je jednake količine straha i snage i hrabrosti u navigaciji ovime", dodala je Demi.
Pogledajte kako su nekada izgledali Brus Vilis i Demi Mur:
(Nova/ MONDO)