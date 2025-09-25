Obrt sa ljubavnicima na koncertu Coldplay-a: Dok su se oni mazili, u publici bio njen muž i to na dejtu sa drugom

Priča o aferi na koncertu "Coldplay-a" dobila je novi obrt, nakon što se provukla priča da je na događaju bio i suprug ljubavnice koji je takođe krio da ima aferu.

Izvor: Printscreen/X/GharKekalesh

Skandal sa koncerta popularnog benda "Coldplay" i dalje je tema javnosti iako je prošlo više od tri mjeseca. Zapravo, čitava priča dobila je obrise prave sapunice koja ne prestaje da intrigira, a sada je uslijedio obrt koji je malo ko očekivao.

Podsjetimo, Kristin Kabot (53), menadžerka u američkoj tehnološkoj kompaniji Astronomer, našla se usred bizarne situacije kada se tokom koncerta našla na velikom ekranu u zagrljaju tadašnjeg šefa, Endija Bajrona (51).

Izvor: Printscreen/X/GharKekalesh

Međutim, dok je svijet brujao o preljubnicima, mnogima je navodno promaklo da je samo nekoliko redova dalje u publici sjedio njen muž, i to na "dejtu" sa drugom ženom! Ovu pikanteriju otkrio je magazin People.

Incident se dogodio 16. jula na stadionu "Džilet" u Foksborou. Kada ih je kamera uhvatila u zagrljaju, Kristin i Endi su nespretno pokušali da se sakriju, a frontmen Kris Martin sa bine našalio se da možda prisustvujemo "aferi" ili su u pitanju "dvoje jako stidljivih ljudi".

Snimak je ubrzo postao viralan, a posljedice nisu bile nimalo bezazlene — i Kabot i Bajron podnijeli su ostavke na svojim funkcijama.

Kompanija Astronomer tada je poručila da se od lidera očekuje "najviši standard ponašanja i odgovornosti" i da on u ovom slučaju "nije bio ispunjen". Bajron je bio izvršni direktor, a Kristin šefica ljudskih resursa.

U to vrijeme, Kristin je i dalje bila u braku sa Endruom Kabotom (61), direktorom destilerije ruma i članom jedne od najuglednijih bostonskih porodica. Ipak, par je već živio odvojeno, a Kristin je mjesec dana nakon koncerta podneijla zahtjev za razvod.

Izvor: Pritnscreen/Facebook

Endru je preko svoje portparolke potvrdio razlaz i zamolio javnost da poštuje privatnost njegove porodice.

Zanimljiv obrt u cijeloj priči otkriven je tek sada — Endru nije bio "na drugom kraju svijeta", kako se pretpostavljalo, već na istom koncertu. I to na sastanku!

Bliska prijateljica Kristin Kabot za People je izjavila da je čitava priča pogrešno predstavljena:

"Kristin i Endi imali su sjajan poslovni odnos i prijateljstvo. Nije bilo afere", rekla je, dodajući da Kristin priznaje kako nije bilo primjereno grliti šefa na koncertu, ali da su gubitakposla i medijski linč nepravedni.

"Ovo su stvarni ljudi i stvarne porodice. Teško je gledati koliko zabave ljudi pronalaze u tuđoj nesreći", poručio je izvor blizak Kabot.

Ni Kristin, ni Endi Bajron se do sada nisu javno oglašavali, dok Endru Kabot nije želio dodatno da komentariše slučaj.

(MONDO)