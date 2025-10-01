logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Viteška titula za velikana glume: Geri Oldman postao ser

Viteška titula za velikana glume: Geri Oldman postao ser

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Čuveni glumac Geri Oldman juče je u zamku Vindzor odlikovan viteškom titulom.

Geri Oldman odlikovan titulom viteza Izvor: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia

Oldman je odlikovan za zasluge u drami tokom 45-godišnje karijere, u sklopu Kraljevih rođendanskih počasti.

Svestran kao glumac, Oldman je mlađim generacijama najpoznatiji po ulozi u "Hari Poteru", a tokom karijere je tumačio i ulogu bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila.

Pamtimo ga i po ulozi Li Harvija Osvalda iz filma "Dž.F.K.", vampira iz ostvarenja "Drakula Brama Stokera", ali i po ulozi Ludviga van Betovena u "Besmrtnoj ljubavnici".

Među brojnim Oldmanovim ulogama izdvajaju se i one iz filmova "Peti element", "Betmen počinje", "Mračni vitez" i drugih.

Zahvaljujući ulozi Džordža Smajlija u filmu "Krpar, krojač, soldat, špijun" (2011) bio je nominovan za Oskar i za Baftu.

Trenutno je aktuena serija "Slow Horses" u kojoj igra glavnu ulogu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

geri oldman vitez titula glumci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA