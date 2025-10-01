Viteška titula za velikana glume: Geri Oldman postao ser

Čuveni glumac Geri Oldman juče je u zamku Vindzor odlikovan viteškom titulom.

Izvor: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia

Oldman je odlikovan za zasluge u drami tokom 45-godišnje karijere, u sklopu Kraljevih rođendanskih počasti.

Svestran kao glumac, Oldman je mlađim generacijama najpoznatiji po ulozi u "Hari Poteru", a tokom karijere je tumačio i ulogu bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila.

Pamtimo ga i po ulozi Li Harvija Osvalda iz filma "Dž.F.K.", vampira iz ostvarenja "Drakula Brama Stokera", ali i po ulozi Ludviga van Betovena u "Besmrtnoj ljubavnici".

Među brojnim Oldmanovim ulogama izdvajaju se i one iz filmova "Peti element", "Betmen počinje", "Mračni vitez" i drugih.

Zahvaljujući ulozi Džordža Smajlija u filmu "Krpar, krojač, soldat, špijun" (2011) bio je nominovan za Oskar i za Baftu.

Trenutno je aktuena serija "Slow Horses" u kojoj igra glavnu ulogu.

(MONDO)