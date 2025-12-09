logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Čujemo se ako preživim": Srpska glumica se oglasila iz bolnice

"Čujemo se ako preživim": Srpska glumica se oglasila iz bolnice

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ljiljana Stjepanović već dva mjeseca boravi u bolnici, a sada je otkrila kako se osjeća.

Ljiljana Stjepanović dva mjeseca u bolnici Izvor: Mondo - Petar Stojanović

Glumica Ljiljana Stjepanović prije dva mjeseca hitno je primljena u Zemunsku bolnicu, zbog problema sa trombofilijom. Ona se oglasila otkrila kakvo je njeno trenutno zdravstveno stanje.

"Nisam dobro. Već dva mjeseca sam u bolnici, ležim. Ne znam da li će biti dobro. Čujemo se ako preživim", rekla je glumica.

Bila skoro dvije i po godine u kolicima

Ljiljana je nedavno ispričala da je prije nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

"Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osjećam kad radim. Tada na mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lijek. Ljekari su me skoro otpisali, dvije godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. Najprije sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo", rekla je ona, pa je dodala:

"Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život. Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osjećanje, kao da sam potpuno zdrava".

Bonus video:

Pogledajte

01:04
"AMAN, DOKLE MISLITE OVE SKOTOVE DA IGRAM?" Ljiljana Stjepanović o igranju uloga opasnica , samo je JEDNA OSLIKALA NJENU DUŠU
Izvor: Kurir TV
Izvor: Kurir TV

Izvor: Blic

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumice Srbija zdravlje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA