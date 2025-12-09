"Čujemo se ako preživim": Srpska glumica se oglasila iz bolnice

Ljiljana Stjepanović već dva mjeseca boravi u bolnici, a sada je otkrila kako se osjeća.

Glumica Ljiljana Stjepanović prije dva mjeseca hitno je primljena u Zemunsku bolnicu, zbog problema sa trombofilijom. Ona se oglasila otkrila kakvo je njeno trenutno zdravstveno stanje.

"Nisam dobro. Već dva mjeseca sam u bolnici, ležim. Ne znam da li će biti dobro. Čujemo se ako preživim", rekla je glumica.

Bila skoro dvije i po godine u kolicima

Ljiljana je nedavno ispričala da je prije nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

"Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osjećam kad radim. Tada na mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lijek. Ljekari su me skoro otpisali, dvije godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. Najprije sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo", rekla je ona, pa je dodala:

"Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život. Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osjećanje, kao da sam potpuno zdrava".

