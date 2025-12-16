logo
Objavljene slike hapšenja Nika Rajnera: Zaklao roditelje i otišao u grad, policajci ga bacili na zemlju (Foto, Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Sin slavnog reditelja Roba Rajnera, Nik, uhapšen je pod sumnjom da je ubio svoje roditelje.

Prve slike hapšenja Nika Rajnera Izvor: Shutterstock

Policija Los Anđelesa potvrdila je da su reditelj filma "Kad je Hari sreo Sali" Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni mrtvi u svom domu u nedjelju, 14. decembra, a njihov 32-godišnji sin sada je glavni osumnjičeni.

Vijest o tragičnoj smrti para šokirala je Holivud, a brojne kolege i prijatelji opraštaju se od cenjenog glumca i reditelja, kao i od njegove supruge, s kojom je bio u braku 36 godina.

Policija je u nedjelju poslepodne pozvana na njihovu adresu u Los Anđelesu, gde su zatekli tijela dvoje preminulih odraslih osoba. Zbog ubistva, uhapšen je njihov sin Nik (32) koji je ranije govorio o borbi sa problemima zavisnosti i brojnim, neuspjelim rehabilitacijama na koje su ga slali roditelji.

Pogledajte slike hapšenja:

Policija potvrdila - Nik je osumnjičen za ubistvo roditelja

Načelnik policije Los Anđelesa, Džim Mekdonel, obratio se javnosti i rekao:

"Juče, 14. decembra, oko 15.40, policija je odgovorila na poziv u rezidenciji Roba i Mišel Reiner u zapadnom dijelu Los Anđelesa“, nastavio je. "Na licu mjesta pronađena su tela dvoje preminulih odraslih osoba, muškarca i žene. Tokom noći, u saradnji sa kancelarijom patologa, uspjeli smo da ih identifikujemo kao Roba i Mišel Rajner".

Mekdonel je potvrdio da je njihov sin Nik, koji se dugo borio sa zavisnošću od droga, priveden kao osumnjičeni za smrt roditelja. Iako su prve informacije govorile da se ispituje član porodice, policija je sada potvrdila da je Nik "uhapšen zbog ubistva".

Objavljene su i fotografije hapšenja koje se odigralo blizu Univerziteta južne Kalifornije.

Hapšenje Nika Rajnera
Izvor: YouTube/nbcla

