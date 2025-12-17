Kim Katral (69) pokazala zmijsko tijelo na medenom mjesecu: Udala se za 14 godina mlađeg, sada uživa na Maldivima

Kim Katral, poznata kao Samanta iz serije "Seks i grad", ne krije koliko je zaljubljena.

Izvor: Shootpix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumica Kim Katral (69) pokazala je kako izgleda njen medeni mjesec iz snova sa suprugom Raselom Tomasom. Zvijezda serije "Seks i grad" podelila je na Instagramu niz najljepših trenutaka sa sunčanog odmora koji je par proveo na Maldivima.

Jedna od objava sadrži fotografiju na kojoj Katral nosi crni kupaći kostim i pozira u beskonačnom bazenu pored okeana, u luksuznom rizortu "One&Only Reethi Rah". Okružena je palmama, bijelim pijeskom i plavim nebom.

"Ostvarenje sna – provoditi izuzetan odmor u One&Only Reethi Rah“, napisala je ona.

Intimna ceremonija

Katral i Tomas, koji je po profesiji audio-inženjer, vjenčali su se u Londonu u četvrtak, 4. decembra, na intimnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo svega 12 zvanica, u zgradi Chelsea Old Town Hall.

Mlada je nosila Dior odijelo, koje je stilizovala njena dugogodišnja kreativna saradnica Patriša Fild, poznata i kao legendarna kostimografkinja serije Seks i grad.

Dan nakon vjenčanja, Katral je objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj ljubi svog novog supruga. Kasnije je, u ponedjeljak, 8. decembra, podijelila još detalja sa vjenčanja, zahvalivši se osoblju hotela , kao i brojnim drugim ljudima, što su "učinili našu privatnu svadbenu proslavu nezaboravnom".

"Nikada nećemo zaboraviti vašu posvećenost tome da naše svadbeno slavlje bude tako uspješno", dodala je glumica iz serije "Kako sam upoznala vašeg oca".

Katral i Tomas su se prvi put upoznali i povezali 2016. godine u BBC-ju, kada je ona gostovala u emisiji Woman’s Hour. Ostali su u kontaktu, a Tomas je kasnije posjetio Katral u Vankuveru. Tokom pandemije završili su u zajedničkom karantinu u njenoj kući.