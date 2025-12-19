Žena Kanjea Vesta prvi put priznala zbog čega je gola u javnosti

Iako njeni performansi često izazivaju burne reakcije i brojne kritike, Bjanka Čensori tvrdi da je to ne opterećuje.

Supruga Kanjea Vesta, Bjanka Čensori, našla se u fokusu nove umjetničke izložbe koja je u potpunosti posvećena njoj i njenim "dvojnicama". U opširnom intervjuu za Interview Magazine, Čensori je objasnila ideju projekta, govoreći iz perspektive svog alter ega pod nazivom „Bjanka2“.

„Dvojnice nisu kopije Bjanke. One su ono što se dešava kada se javna slika odvoji od osobe koja je oživljava“, izjavila je 30-godišnja Čensori. Kako je pojasnila, javna ličnost se suočava sa verzijama sebe koje se umnožavaju bez njenog pristanka.

Naglasila je da ovaj umjetnički čin ne predstavlja priznanje osjećaja zarobljenosti, već upravo suprotno.

"Ovo je čin ponovnog preuzimanja kontrole. Ona vraća neovlašćene klonove. Nije zarobljena u sopstvenoj slici. Ona je umnožava dok original ne postane mit."

Odjeća kao platno

Bjanka Čensori, koja je privukla ogromnu pažnju javnosti nakon udaje za Kanjea Vesta 2022. godine, često se pojavljuje u provokativnim modnim kombinacijama. Svoje kontroverzne stajlinge vidi kao dio šireg umjetničkog izraza.

"Bjanku zanimaju perspektiva i kolektivno iskustvo“, rekla je govoreći o sebi u trećem licu, a odmah su krenuli da se nižu komentari da je tek sada jasno zašto se udala za kontroverznog repera.

"Se*sualnost je slučajna. Nije poenta. Žensko tijelo nije inherentno se*sualno. To je kulturni sloj.“

Posebno je objasnila zašto često nosi bodije koji otkrivaju gotovo sve.

"Bodi je najbliži koži. Uklanja individualnost i pretvara tijelo u površinu. Ono što ljudi u tome vide – fetiš, kontrolu, moć – pripada njima.“

Odnos prema kritikama

Iako njeni performansi često izazivaju burne reakcije i brojne kritike, Bjanka Čensori tvrdi da je to ne opterećuje.

"Bjanka društvene mreže posmatra neutralno, ne kao nešto u šta je emotivno uključena, već kao prostor u kojem se percepcija brzo i javno mijenja“, objasnila je.

