Poznata glumica (48) želi da okonča život: Fanovi u nevjerici, kaže da će izvršiti asistirano samoubistvo

Izvor: Youtube/TOP BOX TV/claireelysebrosseau

Glumica i komičarka Kler Broso (48) koju mnogi obožavaju saopštila je da će izvršiti "samoubistvo uz pomoć", jer više ne može da se izbori s mentalnim problemima.

"Glumica kaže da će izvršiti asistirano samoubistvo", naveo je Dejli Mejl u naslovu.

Kler je saopštila da ne veruje da će ikada moći da prevaziđe svoje složene probleme sa mentalnim zdravljem i apelovala je na kanadske sudove za pomoć da okonča svoj život. Konkretno, ona je podnijela zahtjev za MAiD, ali su promene politike odložile proces, navodi The Sun.

Ona je dijagnozu manične depresije dobila sa 14 godina, pošto je bila zavisna od droge, alkohola i se*sa. Kasnije joj je dijagnostikovana anksioznost, hronične suicidalne ideje, poremećaj u ishrani, poremećaj ličnosti, poremećaj zloupotrebe supstanci, PTSP i mnoštvo drugih mentalnih zdravstvenih stanja, javljaju svjetski mediji.

"Bezbroj puta je pokušala samoubistvo i lečena je od strane psihijatara, psihologa i savjetnika širom Severne Amerike", otkrila je u otvorenom pismu objavljenom na njenom sajtu "Substack" ranije ove godine.

Broso je 2021. godine odlučila da će podnijeti zahtjev za eutanaziju u okviru kanadskog programa "Medicinska pomoć pri umiranju" (MAiD). Program omogućava ljudima sa "teškim i neizlečivim medicinskim stanjima" da okončaju svoj život uz pomoć ljekara. Međutim, ako su bolesti pacijenta isključivo povezane sa mentalnim zdravljem, oni još uvek ne ispunjavaju uslove za MAiD, piše Daily Mail.

Eutanazija je obično poslednje sredstvo za terminalno bolesne pacijente, ali je nedavno postala "podrazumjevana opcija" za ljude sa problemima mentalnog zdravlja, kažu kritičari. Neki tvrde da osobi koja pati od problema mentalnog zdravlja ne bi trebalo dozvoliti da umre eutanazijom, jer ima probleme koji se mogu liječiti kontinuiranom negom i lijekovima. Drugi smatraju da praksa potpomognutog samoubistva treba da bude dozvoljena samo ako osoba ima terminalnu bolest koja se nikada ne može potisnuti ili izliječiti.

Rođena u Montrealu, u Kanadi, Broso tečno govori francuski i engleski i pojavila se u desetinama holivudskih filmova.