Zvijezda hit serije "Lost" ima teško oštećenje mozga: Čuvena ljepotica glavom udarila u stijenu

Evanđelin Lili koja se svojevremeno proslavila zahvaljujući popularnoj seriji "Izgubljeni" otkrila je rezultate ispitivanja nakon nesreće.

GlumicaEvanđelin Lili 2026. godinu počela je lošim vijestima. Nakon što se onesvijestila na plaži u maju 2025, a potom pala i udarila glavom, saznala je da ima oštećenje mozga.

- Onesvijestila sam se na plaži, i pala licem napred na stijenu - napisala je Lili u svojoj objavi malo nakon nesreće uz fotografiju krvavog lica.

Pored posjekotina i povrede zuba, ljekari su dijagnostikovali težak potres mozga i propisali glumici mirovanje.

Međutim, situacija se iskomplikovala. Lili je u junu otkrila da se stanje pogoršalo, te da pati od gubitaka pamćenja, poteškoća s koncentracijom i problema s pronalaženjem riječi.

Nažalost, glumica iz serija "Lost" i "Hobbit" se sada oglasila u 2026, sa rezultatima koji su pokazali da, po svemu sudeći, ima trajna oštećenja.

- Rezultati skeniranja su stigli i pronađene su abnormalnosti u svim područjima. Funkcija mog mozga je oštećena. Dakle, imam oštećenje mozga od traumatske povrede mozga, a mogu biti uključeni i drugi faktori.

Inače, Lili je još u maju otkrila da je od ranog djetinjstva imala nesvjestice, te da se isprva sumnjalo na epilepsiju, da bi ljekari, prilikom pregleda, ustanovili da ima hipoglikemiju (nizak šećer u krvi).

- Uznemirujuće je znati koliko će teška biti borba da pokušam da preokrenem deficit - dodala je Lili koja se povukla iz Holivuda 2024. godine kako bi se fokusirala na rješenje problema.

