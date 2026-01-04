logo
Zvijezda hit serije "Lost" ima teško oštećenje mozga: Čuvena ljepotica glavom udarila u stijenu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Evanđelin Lili koja se svojevremeno proslavila zahvaljujući popularnoj seriji "Izgubljeni" otkrila je rezultate ispitivanja nakon nesreće.

Glumica Evanđelin Lili ima oštećenje mozga Izvor: ABC Collection / Everett / Profimedia

GlumicaEvanđelin Lili 2026. godinu počela je lošim vijestima. Nakon što se onesvijestila na plaži u maju 2025, a potom pala i udarila glavom, saznala je da ima oštećenje mozga.

- Onesvijestila sam se na plaži, i pala licem napred na stijenu - napisala je Lili u svojoj objavi malo nakon nesreće uz fotografiju krvavog lica. 

Pored posjekotina i povrede zuba, ljekari su dijagnostikovali težak potres mozga i propisali glumici mirovanje.

Međutim, situacija se iskomplikovala. Lili je u junu otkrila da se stanje pogoršalo, te da pati od gubitaka pamćenja, poteškoća s koncentracijom i problema s pronalaženjem riječi.

Nažalost, glumica iz serija "Lost" i "Hobbit" se sada oglasila u 2026, sa rezultatima koji su pokazali da, po svemu sudeći, ima trajna oštećenja. 

- Rezultati skeniranja su stigli i pronađene su abnormalnosti u svim područjima. Funkcija mog mozga je oštećena. Dakle, imam oštećenje mozga od traumatske povrede mozga, a mogu biti uključeni i drugi faktori.

Inače, Lili je još u maju otkrila da je od ranog djetinjstva imala nesvjestice, te da se isprva sumnjalo na epilepsiju, da bi ljekari, prilikom pregleda, ustanovili da ima hipoglikemiju (nizak šećer u krvi).

- Uznemirujuće je znati koliko će teška biti borba da pokušam da preokrenem deficit - dodala je Lili koja se povukla iz Holivuda 2024. godine kako bi se fokusirala na rješenje problema. 

(Telegraf.rs/MONDO)

