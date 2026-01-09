Dženifer Lorens otkrila je zašto je morala da se rastane od svog dugogodišnjeg psa čivave Pipi, nakon što je postala majka.

Izvor: YouTube/ Watch What Happens Live with Andy Cohen

Slavna Oskarovka, Dženifer Lorens, otkrila je zašto je morala da se rastane od svog dugogodišnjeg psa, čivave Pipi, nakon što je postala majka.

Slavna glumica objasnila je kako su se njeni osjećaji prema psima drastično promijenili rođenjem djece, a presudan je bio i jedan neprijatan incident.

Vidi opis Slavna glumica se riješila psa nakon rođenja djece: Njene riječi izazvale haos na mrežama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Jeffrey Mayer / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Jeffrey Mayer / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Promjena prioriteta nakon djece

Dženifer i njen suprug Kuk Maroni postali su roditelji prvi put 2022. godine, kada su dobili sina Saja, a krajem 2024. stigao im je i drugi dječak. Puno prije nego što je započela vezu sa direktorom umjetničke galerije, glumica je udomila čivavu po imenu Princeza Pipi Duga Čarapa.

Iako pas više ne živi s njom, Laorens je potvrdila da je Pipi i dalje član porodice i da sada živi sa njenim roditeljima.

Guess what happens when you try to touch Jennifer Lawrence's dog!#TMZpic.twitter.com/Bc1vH6nUiA — TMZ (@TMZ)June 27, 2017

Tema se pojavila tokom promocije njene nove psihološke drame "Die My Love", u kojoj glumi uz Roberta Patinsona. U filmu njen lik, takođe novopečena majka, proživljava sličnu situaciju kada joj suprug bez pitanja dovede psa kući.

Tokom razgovora s publikom 7. januara, glumica je objasnila svoju odluku.

"Jednostavno ih vidim kao prijetnju"

Lorens je ispričala kako Pipi "nije volela Njujork" i da je zbog nje jedno vrijeme živjela blizu parka. Međutim, dolaskom djece sve se promijenilo.

"Nakon što sam dobila dijete, psi su postali tako strašni", izjavila je 35-godišnja glumica.

Opisala je kako se sada osjeća kada njen sin priđe psu: "Moj sin ide prema njemu i kao da u tom trenutku više ne prepoznajem pse. Jednostavno ih vidim kao prijetnju." Priznala je da je presudan trenutak bio kada je jedan pas ugrizao njenog sina. "To me je nateralo da poželim da uništim svakog psa ikada", rekla je.

U svom stilu dodala je i mračnu šalu: "Ukloniću tebe i tvoju je*enu porodicu. Tebe i tvoje prijatelje. Idem u Kinu i pobrinuću se za tvoje prijatelje tamo. Svako ko izgleda kao ti je mrtav."

Njene riječi izazvale su lavinu komentara na mrežama: "Ovo je uznemirujuće", "Ovde trener pasa. Kada bi se pozabavila kako da svog ljubimca pripremiš za dolazak bebe, adaptacija bi prošla u najboljem mogućem redu", a bilo je i onih koji su branili njenu odluku: "Razumem je, kada bi pas napao moje dijete i ja bih isto postupila".

Ljubav prema mačkama i majčinska krivica

Uprkos tome što je nakon incidenta počela da se boji pasa, Dženifer i dalje voli životinje i kod kuće ima mačka Freda. O mačkama je govorila s puno simpatije. "Imam mačku i mislim da su tako neshvaćene", rekla je. "One znaju da budu totalni seronje, a ljudi kojima to smeta zapravo ne kapiraju koliko je to smiješno."

Ovo nije prvi put da Lorens otvoreno govori o izazovima majčinstva. U ranijem intervjuu za Variety sa Violom Dejvis, govorila je o stalnom osjećaju krivice.

"Svaki dan kao majka osjećam se užasno. Osjećam se krivom", objasnila je. "Igram se s njim i mislim: 'Da li je to ono što on želi da radi? Da li treba da budemo napolju? Napolju smo. Šta ako mu je hladno? Šta ako će se razbojleti? Da li treba da budemo unutra? Da li je ovo dovoljno? Da li mu se mozak dovoljno razvija?'"