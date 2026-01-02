logo
Ljubila top frajere, a zbog glumca prošla kroz pakao: Jedna od najljepših glumica u 42. godini postala mama

Izvor mondo.rs
0

Atraktivna Kejt Bosvort bila je u vezi sa Orlandom Blumom na početku njihovih karijera, a glumac joj je prvi slomio srce

Kejt Bosvort postala mama Izvor: instagram/justinlong

Prelijepa holivudska glumica Kejt Bosvort danas, 2. januara puni 43 godine, a iza nje je buran ljubavni život. Prije dvije godine udala se za kolegu Džastina Longa, međutim, kada je bila na početku karijere zavela je jednog od najvećih frajera Holivuda, glumca Orlanda Bluma.

Blum je bio u braku sa pevačicom Kejti Peri s kojom je dobio kćerku, a prije nje je bio oženjen manekenkom Mirandom Ker s kojom ima sina Flina. Pojedini mediji su "davnih godina", tvrdili da je njegova opčinjenost prvom ženom upravo bila razlog kraha ljubavi sa Kejt Bosvort.

"Znala sam Orlanda prije nego što je uopšte postao poznat. Odmah smo počeli da se viđamo, tih dana... A onda je sve počelo dok smo bili zajedno", rekla je Bosvortova prije nekoliko godina u emisiji Endija Koena i otkrila da su u prvoj godini njihove romanse, oboje doživeli ogroman uspjeh.

Ona je imala samo 18 godina kada je dobila ulogu u filmu "Opasno plavetnilo", a Orlando postao Legolas u filmu "Gospodari prstenova". Par je krio svoju vezu od javnosti, ali je Orlando u jednom intervjuu ovako govorio o njoj:

"Rajski je osjećaj dok se zaljubljuješ u nekoga, kada ne možete da prestanete da mislite o njoj. Ja sam zaljubljen u ljubav".

Tokom svoje veze, samo jednom su zajedno prošetali crvenim tepihom kao par, na premijeri filma "Povratak Supermena" 2006. godine.

Kejt je godinama kasnije u intervjuu za "Vogue" priznala da joj je bilo vrlo teško nakon što su Orlando i ona raskinuli, a istakla je i da misli da su oni, jednostavno, još uvek bili deca u vrijeme kada su se zavoljeli.

"On je bio prvi koji mi je slomio srce. Prva ljubav... imate osjećaj da je ona sve i da se sve završava s njom. Vrlo je važno da pritisak na vezu ne bude veliki. Žao mi je što nam je oboma bilo toliko intenzivno".

Nakon raskida s glumcem bila je u vezama s manekenom Džastinom Rusoom i glumcem Aleksanderom Skarsgordom, kao i u osmogodišnjem braku s režiserom Majklom Polišom.

Sreću je konačno našla sa glumcem Džastinom Longom, za kog se udala 2023. godine, a dvogodišnji brak su krunisali rođenjem kćerke. Glumica i njen pet godina stariji muž je počeo vezu 2021. godine, upoznali su se na snimanju filma "House of Darkness". Verili su se 2023. i iste godine sklopili brak. Poput velikog broja svjetskih parova postali su roditelji zahvaljujući surogat majci.

Slike para pogledajte u galeriji:

