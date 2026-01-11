Spavala ispred ulaznih vrata zbog bivšeg: Juga obožavala prelijepu glumicu, a tragična smrt sestre joj obilježila život

Mia Begović priznala je da je smrt starije sestre Ene ostavila dubok i trajan trag u njenom životu.

Na današnji dan rođena je hrvatska glumica Mia Begović 1963. godine. Glumila u brojnim pozorišnim predstavama, filmovima i serijama, a najpoznatija je po ulogama u serijama "Ponos Ratkajevih" i "Vila Marija". Ipak, pored uspješne karijere, njen život su obilježile brojne tragedije.

Mia je osamdesetih završila Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, a do trenutka diplomiranja već je imala profesionalne angažmane u gotovo svim zagrebačkim pozorištima, kao i u filmovima i na televiziji. Radila je vredno i snimala u skoro svim dijelovima Jugoslavije.

Glumica ima dva braka iza sebe. Prvi put se 1990. godine udala za vaterpolistu Ronalda Lopatnija, s kojim je godinu dana kasnije dobila ćerku Maju Lenu. Godine 2004. uplovila je u drugi brak sa preduzetnikom Željkom Žnidarićem, koji je trajao šest godina.

Iako se očekivalo da će razvod proteći mirno, glumica je 2012. prošla kroz vrlo težak period. Tada je boravila na Kostariki gde je snimala rijaliti "Survivor", a njen tadašnji suprug je u međuvremenu promenio brave na stanu, ostavivši je bez mogućnosti da uđe. Prema pisanju medija, nekoliko dana je navodno bila primorana da spava na stepenicama ispred ulaznih vrata.

Smrt sestre

U međuvremenu je pretrpjela najveći gubitak u životu – njena starija sestra Ena stradala je 2000. godine u saobraćajnoj nesreći, a Mia se od te tragedije nikada nije potpuno oporavila.

"Gubitak Ene je nešto u šta ni danas ne mogu dirati. Pored krvi, beskrajno sam ponosna što me ona izabrala za svoju prijateljicu", rekla je Mia u intervjuu za Novosti.

Dve glumice, dve rođene sestre i dve lepotice.

Prva je Ena Begović koja je, na veliku žalost, poginula 2000-te u 40 godini, a druga je Mia Begović koja danas proslavlja svoj 59 rođendan. Neka je srećna i dugovečna.pic.twitter.com/OxMuRA9QJx — KONKRETNO (@1konkretno)January 11, 2022

"Ena je bila čudo od žene koja je na sceni duplirala svu svoju ljepotu i čaroliju. Obožavala sam da igram s njom. Koliko god bliske, bile smo različite. Nije mi bilo lako osamostaliti se od tako jake ličnosti: starija od mene samo tri godine, ipak, bitna razlika u toj dobi. Zaštitnički nastrojena prema meni, ponekad me je gušila. Uvek je govorila 'Pazi", a ja sam vjerovala da moram stasati kroz svoje greške. Htjela je da me zaštiti od života, što je nemoguće... Sve drugo u životu je moja zaigranost sa osmehom. Ujutru se sebi nasmješim u ogledalu i dan mi počne super. Izlazim čista napolje, Bog me dao ovakvu!", objasnila je glumica.

"Pošto su se u mom životu događale stvari koje su iz temelja promjenile moju svakodnevicu, kao i pogled na svijet – prvo odlazak mog tate, a zatim i Ene – već jako dugo, 20 godina, imam potrebu nešto da kažem. Naime, u javnost često izlazi ono što javnost prepozna kao istinu, a ono što nam se zaista događa, što nas formira, ne izlazi ili barem nije tačno artikulisano. To saznanje mi je bilo okidač da sednem i napišem monodramu", rekla je ona za Kurir prije nekoliko godina, a "Sve što sam prešutjela" je s velikim uspjehom izvodila i u Beogradu.