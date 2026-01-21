logo
Iglesijasa optužili za šamaranje i zlostavljanje žena, a najpoznatijeg sina briga: Svi bruje o poruci koju je poslao

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Enrike Iglesijas se nedavno prvi put oglasio nakon stravičnih optužbi na račun oca, ali reakcija je daleko od onoga što su svi očekivali.

Enrike Iglesijas o Huliju Izvor: pritnscreen/youtube/ enr7que

Svjetsku javnost šokirale su nedavne optužbe na račun poznatog pjevača Hulija Iglesijasa. Podsjetimo, dvije žene tvrde da ih je pjevač se**ualno zlostavljao, kao i da ih je šamarao, verbalno vrijeđao, ponižavao i neprimjereno dodirivao.

Navodni napadi, prema dostupnim informacijama, dogodili su se u njegovim rezidencijama u Punta Kani u Dominikanskoj Republici, kao i u mjestu Lajford Kej na Bahamima.

Ispovesti dvije žene objavljene su nakon zajedničke istrage španskog lista eldiario.es i američke televizije Univision, a zbog ovih tvrdnji, Iglesijas se najprije javno oglasio, a potom i povukao iz javnosti.

"Poričem da sam zlostavljao, prisiljavao ili izložio nepoštovanju bilo koju ženu. Ove optužbe su apsolutno lažne i duboko me rastužuju", stoji, između ostalog, u saopštenju.

Nakon skandala, Huliova deca Čabeli Iglesijas i Hulio Iglesijas Mlađi, otvoreno su i jasno izrazili podršku ocu, međutim, posebnu pažnju izazvalo je ponašanje Enrikea Iglesijasa.

Iako se od njega očekivala javna reakcija, svetska muzička zvijezda nije dao nikakvu izjavu niti se direktno osvrnuo na optužbe protiv oca.

Umjesto toga, nakon višednevne tišine, Enrike se oglasio na svom zvaničnom Instagram profilu snimkom sa ćerkicom uz opis: "Spremna za binu". Mnogi su ovaj potez protumačili kao svjesno distanciranje od porodične drame.

Njegova supruga, Ana Kurnjikova, nadovezala se na komentar uz riječi: "Moje sunce", koje su bile upućene upravo ćerkici na snimku.

Ovakav stav dodatno dobija na težini ako se zna da su otac i sin u prošlosti imali složen odnos i da su, prema ranijim navodima, gotovo deset godina bili bez kontakta.

Tagovi

Enrike Iglesijas otac optužnica

