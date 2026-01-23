Žena iza genija: Neobična ljubav Salvadora Dalija i Gale

Na današnji dan, 23. januara 1989. godine, preminuo je Salvador Dali, jedan od najvećih umjetnika moderne umjetnosti, a potom su otkrivene tajne iz njegovog života zbog kojih se mnogima dizala kosa na glavi.

Izvor: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Salvador Dalibio je mnogo više od slikara – bio je umjetnički fenomen, ekscentrik bez granica i jedno od najprepoznatljivijih lica nadrealizma.

Dali je vjerovao da snovi, podsvijest i iracionalno imaju veću istinu od stvarnosti, zbog čega su njegova djela istovremeno bila zbunjujuća, provokativna i očaravajuća.

Iza njegove genijalnosti, teatralnosti i nepresušne potrebe da šokira svijet, stajala je jedna osoba bez koje Dali ne bi bio isti – žena koju je volio i koja mu je postala najveća muza, a njihova ljubavna priča neobična je kao njegova djela.

Dali je do smrti volio Ruskinju Elenu Ivanovnu Dijakonovu, koja je, zahvaljujući očuhu advokatu, bila visoko obrazovana i kretala se u višim krugovima.

Izvor: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Međutim, njen život komplikovala je tuberkuloza od koje je oboljela, a koja se pogoršala 1912. zbog čega je sa 19 poslata u santorijum u Švajcarskoj.

Tu je upoznala 18-godišnjeg pisca Pola Eluara, a nakon dvije godine liječenja, par je bio vjjeren, a potom su se vjenčali i 1917. godine. Sljedeće godine se rađa njihova kćerka Sesil, Galino jedino dete.

Eluard je već počeo da se probija kao pjesnik i bio je uključen u nadrealistički pokret u Francuskoj, ali je Gali on bio samo "karta" za upoznavanje najvećih umjetnika tog vremena.

Opisivali su je kako koketu, željnu pažnje, otvorenog flerta, afera, a prije nego što će upoznati Dalija, već je imala jednu aferu.

Salvador je bio 10 godina mlađi od nje, a njihova veza i strast planuli su preko noći. Slikar je bio opsjednut njom, govoreći za nju da je njegova muza, pobjeda, neophodnost...

Koliko je ova afera bila jaka svjedoči i to što je zbog Dalija napustila svoju kćerku Sesil koja je morala da ode da živi sa bakom.

Inače, Dali je bio nevin kada je upoznao Galu, a ovako je kasnije govorio o njihovom odnosu:

"Bio sam potpuno lud prije nje, moj mozak je bio blizu mozga jednog patološkog bolesnika. Ona je od mog života stvorila pravi misticizam i pravi klasicizam. Sada sam više od 20 godina sa njom i volim je više nego na početku. Možda niko neće vjerovati u to, kao ni u to da nikada nisam vodio ljubav ni sa jednom drugom ženom osim sa njom", rekao je Španac svojevremeno.

Gala se udala za Salvadora 1934. iako se njegov otac protivio braku, a u godinama koje slijede, ona je često bila i motiv koji je umjetnik slikao.

Toliko je bio opsjednut njom da joj je dozvoljavao i da ima afere sa drugim muškarcima. Da ga ne bi prozivali da je "papučar", i on se u javnosti pojavljivao sa ljepoticama za koje su pričali da su mu ljubavnice, ali to je bila samo predstava.

Sa druge strane, uloga Gale u njegovom životu jača - ona postaje njegov poslovni menadžer i agent, vodila je račune, pregovarala sa galerijama. Međutim, tokom 60-ih, njeno zdravlje se pogoršalo, te je prepustila poslove Dalijevim sekretaricama.

Umjetnik joj 1968. poklanja srednjovijekovni zamak u Pubolu, no vjerovali ili ne, Daliju je bila potrebna njena pismena dozvola da bi je posjetio u ovoj velelepnoj palati.

Nakon što je umrla, Salvador je bio izgubljen. Sahranio ju je u njenoj omiljenoj, crvenoj Dior haljini upravo u dvorcu Pubol, a bio je toliko očajan da je grebao je lice, stalno vrištao i plakao, okačivši zauvijek četkice o klin.

Živio je još sedam godina, a iako je isprva planirao da počiva kraj voljene Gale, ipak je sahranjen ispod poda svog muzeja u Figueresu, tačno ispod centralne kupole. Po njegovoj želji, posjetioci godinama hodaju iznad njegovog groba a da toga nisu svjesni. Tek mala ploča u podu otkriva gdje se nalazi, i većina ljudi je uopšte ne primijeti.

Na kraju, i način na koji su se njihovi putevi završili govori o odnosu koji su imali. Dali, koji je cijeli život žudio za pažnjom i prisustvom publike, poželio je da i poslije smrti ostane dio umjetnosti, pod nogama onih koji dolaze da mu se dive, a ne u tišini klasičnog groblja. Gala je, s druge strane, ostala izdvojena, baš kao što je i živjela — posebna, nedodirljiva i zauvijek njegova muza, odvojena od svijeta, ali ne i od njegove umjetnosti.

(Mondo.rs)