Tragičan kraj holivudske nade: Umjesto svjetske slave, dočekala smrt u dvorištu porodične kuće

Tragična sudbina Dominik Dan i danas se navodi kao jedan od najmračnijih slučajeva u istoriji filmske industrije.

Dominik Dan rođena je 23. novembra 1959. godine u Santa Moniki, u uglednoj porodici. Njena majka Elen bila je nasljednica rančerskog imanja, dok je otac Dominik Dan bio pisac, glumac i holivudski producent.

Glumačku karijeru započela je 1979. godine u filmu „Dnevnik tinejdžerske autostoperke“ , a ubrzo potom počela je da se pojavljuje u popularnim američkim serijama osamdesetih, među kojima su „Lou Grant“ , „Porodica“, „Heart to Heart“ i „Slava“.

Pravu pažnju javnosti privukla je ulogom u kultnom filmu „Poltergajst“, koja ju je lansirala među najperspektivnije mlade glumice tog vremena. Bila je planirana i za nastavak filma, ali do toga nikada nije došlo.

Dominik je 1981. godine upoznala Džona Svinija na jednoj zabavi. Njihova veza bila je burna od samog početka, a već poslije nekoliko nedjelja počeli su da žive zajedno. Iza zatvorenih vrata, romansa je brzo prerasla u odnos ispunjen nasiljem.

Svini je bio agresivan i fizički je zlostavljao Dominik. U avgustu 1982. godine došlo je do ozbiljnog incidenta kada ju je, prema navodima, zgrabio za kosu i čupao joj pramenove iz korena. Glumica je tada pobegla kod majke, ali ju je on pratio, lupajući po vratima i prozorima.

Iako se na kratko vratila zajedničkom domu, nasilje se nastavilo. Mesec dana kasnije, Svini je pokušao da je zadavi, ali je Dominik uspjela da pobegne kroz prozor. Tada je definitivno prekinula vezu.

Dana 30. oktobra 1982. godine, Džon Svini pojavio se ispred Dominikine kuće u zapadnom Holivudu dok je ona vježbala replike sa kolegom glumcem Dejvidom Pakerom. Insistirao je na razgovoru, koji se ubrzo pretvorio u fizički sukob.

Paker je pozvao policiju, ali pomoć je stigla prekasno. Svini je Dominik zadavio u dvorištu ispred njene kuće.

Kada je policija stigla, izjavio je: „Ubio sam svoju djevojku i pokušao sam da ubijem sebe.“

Dominik Dan je prebačena u bolnicu, ali su njene moždane funkcije bile nepovratno oštećene. Pet dana kasnije, njeni roditelji donijeli su tešku odluku da je isključe sa aparata za održavanje života.

Godinu dana nakon ubistva, Džon Svini je oslobođen optužbi za ubistvo drugog stepena. Proglašen je krivim za blaže djelo ubistva iz nehata, kao i za prekršaj napada zbog ranijeg nasilja nad Dominik.

Osuđen je na šest godina zatvora, uz dodatnih šest mjeseci za napad, ali je pušten na uslovnu slobodu nakon samo dvije i po godine.

Nakon smrti Dominik Dan, u javnosti se često govorilo o takozvanom „prokletstvu Poltergajsta“, jer su i drugi članovi filmske ekipe prerano preminuli. Među njima je bila i Heder O’Rurk, koja je umrla u 12. godini, kao i glumci Džulijan Bek i Vil Sampson, koji su takođe preminuli usljed teških zdravstvenih komplikacija.

