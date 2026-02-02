Hajdi na meti oštrih komentara, uporedili je s piletinom iz supermarketa

Manekenka i voditeljka Hajdi Klum ni ovog puta nije razočarala kada je moda na crvenom tepihu u pitanju - nisu razočarali ni oni koji su viđeno riješili da prokomentarišu na mreži X

Crveni tepih neke svečanosti ranije je bio rezervisan za elegantne haljine, smokinge i zanosne poze koje su slavne ličnosti zauzimale pred svjetskim fotografima. Posljednjih godina je ovaj "defile" posvećen, čini se, kreacijama koje šokiraju, a ne inspirišu i "obične ljude" da slične toalete uvrste u svoj garderober.

Vidjeli smo Čanel u haljini koja visi s bradavica, Džastina Bibera u boksericama i crnim čarapama na bini, ali i golu haljinu čuvene Hajdi Klum, koja je prepoznatljiva po autentičnom modnom izrazu.

Ove godine se Hajdi na Gremi nagradama pojavila u "nude" lateks haljini koja je stilizovana da izgleda kao drugi sloj kože - istaknute su bradavice, pupak, čak je i zadnjica izgledala kao prava, a ovo remek djelo je kreacija njemačke kreatorke Marine Hoermanseder.

Kreacija Hajdi Klum imala je siluetu sa detaljima u obliku bradavica. Hajdi Klum se pobrinula da ceo svet vidi golu haljinu iz svih mogućih uglova. Haljina Hajdi Klum je glavna tema dodele Gremija 2026.

Iako su vjerovatno sati, dani i nedjelje bili potrebni da se do detalja pogodi Hajdina savršena figura, čini se da su bile potrebne sekunde da prorade komentari na društvenoj mreži X.

Neki su hvalili kreativnost, ali pobjedu je odnio korisnik koji je Hajdi uporedio sa piletinom iz supermarketa.

Pogledajte:

Heidi Klum really showed up to the Grammys looking like an uncooked chickenpic.twitter.com/CaCux1wkpS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse)February 1, 2026

Za samo par sati ovaj post je pregledan skoro dva miliona puta, a u komentarima ispod njega se mogu naći i recepti za sočnu piletinu.

