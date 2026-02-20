"Ja sam djevojčica iz ozlogašenog snimka": Traumatična ispovijest žrtve koja je srušila R. Kelija

Muzičar R. Kelly osuđen je na 31 godinu zatvora.

Rešona Lendfer, žrtva ozloglašenog repera R. Kelija, u šokantnim memoarima je otkrila svoju priču i jasno poručila da je više ne definišu laži i njegov ozloglašeni snimak. Lendfer je većinu svog života krila činjenicu da je ona 14-godišnja djevojčica iz dečjeg pornografskog videa koji je prije nešto više od 20 godina šokirao svijet.

R. Keli je počeo da je s*ksualno zlostavlja kad je imala 13 godina, a on 30, kako je napisala u knjizi "Who Was Watching Shorty: Reclaiming Myself from the Shame of R. Kelly’s Abuse". Nekadašnji muzičar je, kaže, rutinski snimao njihove s*ksualne odnose kao "hardcore pornografske videozapise", s profesionalnom rasvetom i nekoliko kamera, za sopstveno zadovoljstvo gledanja. Lendfer se sjeća da je "osjećala gađenje" tokom odvratnog čina.

"Koliko god taj video bio odvratan, to nije bila najodvratnija stvar koju mi je R. Keli uradio ili od mene zahtijevao da snimim. Znam da su druge žene koje je zlostavljao podelile priče o njegovoj spremnosti da koristi ljudski izmet: moje iskustvo je bilo isto", poručila je Rešona, prenosi New York Post.

Njena patnja se pogoršala kada je užasni snimak procurio u javnost ranih 2000-ih. Tada je izazvao bijes i istragu vlasti, kao i izliv podrške muzičaru od vernih obožavatelja koji su poricali njegovu krivicu. Piratske kopije videa počele su da se prodaju na ulicama širom SAD, a Rešona, koja je u to vrijeme bila muzičko čudo od djeteta i obećavajuća košarkašica, postala je meta prostačkih šala istaknutih komičara i sportista.

Najgore od svega je, kako kaže, bilo to što ju je Keli držao u izolaciji nakon što je snimak izašao. Tvrdi i da je njenim roditeljima rekao da je voli kako bi spriječio tužbu protiv njega. "R. Keli je bio na kolenima, plakao je. ‘Čovječe, žao mi je. Jednostavno je volim!‘ Molio je mog oca da vidi stvari na njegov način... obećao je da nećemo imati zbog čega da brinemo, da će se pobrinuti za mene, za nas. Ne znam o čemu su sve on i moj otac razgovarali u sobi, ali znam šta je R. Keli rekao da će reći: da svi moramo da se uskladimo s njegovim planom jer je sve promislio i imao je naše interese na umu", ispričala je Rešona.

Lendfer je 18. avgusta 2022. godine, pred punom sudnicom u Ilinoisu, hrabro odlučila da više neće biti zatočena u "zatvoru laži" R. Kelija."To je bio najstrašniji trenutak mog života", poručila je Rešona, koja danas ima 41 godinu. Ona je anonimno svjedočila protiv muzičara na njegovom suđenju za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu s*ksualne eksploatacije i dječiju pornografiju. R. Keli je prethodno, 2021. godine u Njujorku, bio osuđen po devet tačaka optužnice, uključujući reketiranje i kršenje Manuovog zakona.

Uz pomoć Lendfer, koja je u Čikagu svedočila kao Džejn Doi, sudski postupak je rezultirao istovremenim kaznama zatvora za Kelija u trajanju od 20 i 30 godina. Njeno svjedočenje je pomoglo tužilaštvu da ga osudi za seksualne zločine, uključujući izradu slika seksualnog zlostavljanja djece i prisiljavanje maloletnika na seksualne činove.

Kelija je upoznala preko tetke

Lendfer je Kelija, čije je pravo ime Robert Silvester Keli, upoznala kad je imala 12 godina, preko svoje tetke, pjevačice Stefani "Sparkl" Edvard. Nešto kasnije joj je muzičar dao nadimak Anđeo, što je značilo da je morala da ispunjava svaku njegovu naredbu, da dobija dozvolu za svakodnevne stvari poput korišćenja telefona ili odlaska u toalet, kao i da štiti njegov imidž.

Rešona tvrdi da je njihova prljava veza započela nakon što ju je Sparkl, koja je sarađivala s Kelijem na singlu "Be Careful" iz 1998. godine, podstakla da se zbliži s Kelijem tokom snimanja u studiju. "Bila sam u stanu tetke Sparkl kada je rekla: ‘Hej, sljedeći put kad budemo u studiju, trebalo bi da pitaš Roberta da bude tvoj kum.‘ Tetka Sparkl je objasnila da treba da sjednem u njegovo krilo i mazim ga po glavi kad ga budem pitala. To uputstvo mi se činilo čudnom jer mu pre nisam sjedila u krilu, ali nisam ga dovodila u pitanje", prisjetila se Lendfer.

Sparkl je negirala njene tvrdnje. "Svaka sugestija da sam nagovarala, olakšavala ili omogućila nanošenje štete svojoj nećaki neistinita je i duboko bolna. Kad su mi rekli da njeni roditelji dozvoljavaju Rešoni da provodi vrijeme s R. Kelijem bez nadzora, odmah sam nazvala Odjeljenje za djecu i porodične usluge. Kada se pojavio snimak i država je 2008. podigla optužnicu protiv njega, u potpunosti sam sarađivala i svjedočila pod zakletvom", poručila je ona.

Početak veze i zlostavljanja

Kratko nakon što je pitala Kelija da joj postane kum, Lendfer tvrdi da se njihov odnos brzo razvio iz prijateljskog u nešto više. Prvo su se upuštali u telefonski s*ks i tajne pozive koje je tadašnja tinejdžerka obavljala u privatnosti svoje spavaće sobe, bez znanja njenih roditelja. Lendfer se prisjetila da je Keli, koji je tada bio u braku, od nje tražio da opiše šta nosi na sebi, te da se neprimjereno dodiruje. Osim toga, rekao joj je da se zakune na tajnost, insistirajući da svet "neće shvatiti" njihovu ljubav, te da će oboje biti u nevolji ako neko sazna za njihovu aferu.

Telefonski s*ks se ubrzo pretvorio u prave s*ksualne odnose, koji su često uključivali i treću osobu, najčešće jednu od Rešoninih pouzdanih školskih drugarica koje su bile zaljubljene u Kelija. Osim toga, Lendfer kaže da je bila prisiljena da gleda kako Keli seksualno brutalizuje druge žene.

"Kad god sam preispitivala njegove zahtjeve ili čak oklevala da mu udovoljim, Robert je imao način ‘korekcije‘ za koji je znao da će me vratiti u red. Ponekad sam morala da gledam kako dolazi druga osoba i zadovoljava ga na način na koji je htio da ja to radim. Bilo je užasno biti prisiljena da gledaš kako golo telo druge osobe radi ono što sam ja odbila", ispričala je Lenfer, koja je često udovoljavala njegovim zahtjevima iz straha da će izgubiti poziciju u njegovom životu i pod pretnjom da će morati da podnese još jednu iscrpljujuću "korekciju".

Uspjeh je zasenio skandale

Njena veza s Kelijem započela je kratko nakon njegovog ilegalnog braka s preminulom muzičarkom Alijom, kada je ona imala samo 15 godina. Njegovi odnosi s maloljetnicama postali su najgore čuvana tajna u muzičkoj industriji, ali bez obzira na to, njegov uspjeh je zasjenio njegove skandale. Zbog hitova poput "Bump N’ Grind" i "Step In The Name of Love", obožavatelji u Čikagu, ali i širom svijeta, zanemarivali su njegovo nedolično ponašanje.

Rešonini roditelji takođe su zanemarili njegovo ponašanje, s obzirom na to da je pomogao u pokretanju Sparkline karijere, ocu Gregu je sređivao svirke, a Rešoni je postao kum. Međutim, nisu znali šta se krije iza kulisa, te da je Rešona upletena u njegovu mrežu zlodjela. Za sve su saznali kada je bio objavljen ozloglašeni snimak.

"Naježila sam se kada sam saznala da je video isplivao u javnost. Bila sam uplašena i osramoćena. Nisam znala šta da očekujem. Još uvijek sam bila u školi. Imala sam prijatelje i porodicu. Ta tajna koju sam čuvala postala je poznata javnosti, nešto što ću morati da priznam. Bilo je poražavajuće. Pokušala sam da nestanem", ispričala je Lendfer, koja je u vrijeme kad je snimak postao javan imala 16 godina.

Njihov odnos se završio nakon prvog suđenja

Situaciju je pogoršalo i to što su se profesionalni komičari, poput Dejva Šapela, šalili na račun ozloglašenog snimka i pritom prošli nekažnjeno, uprkos tome što su umanjivali zlostavljanje koje je pretrpela. Snimak je izazvao lavinu neprimjerenih šala na njen račun, ali i istragu Odjeljenja za djecu i porodične usluge Ilinoisa, na zahtjev njene tetke Sparkl. Zbog snimka je došlo i do suđenja Keliju 2002. godine, koje se odužilo na šest godina. Naposletku je, 2008. godine, oslobođen optužbi.

U to vrijeme niko nije znao da je Lendfer u tajnosti živela u Kelijevom autobusu za turneje, te da joj je bilo zabranjeno da kontaktira rođake ili porodicu, da gleda televiziju ili surfuje internetom. Rešona čak nije ni svjedočila na njegovom suđenju, te se umjesto toga, s obzirom na to da je imala 24 godine, nadala da će ishod slučaja osloboditi nju i Kelija, koji se razveo, te da će postati otvoreni par.

"Razmišljala sam: ‘U redu, sve je izašlo na videlo. Stvari će biti dobre između nas. Ne moramo da živimo u tajnosti‘", ispričala je. Te misli je imala u potpunoj izolaciji. "Koristila sam to kao motivaciju. Kako se ne bih osjećala psihički zatočeno", poručila je ona.

Svaka njena nada da će se situacija popraviti nestala je nakon što se suđenje završilo. "Kada je suđenje bilo gotovo, Robert je završio sa mnom. Nije mu više trebalo da lažem ili čuvam njegove tajne", ispričala je Lendfer. Muzičar je nastavio javno da se viđa s drugim ženama, dok je Lendfer ostala u sjenci, zbog čega je postala prkosna.

"Mnogo puta sam se ponašala neobično, protivila se njegovim pravilima, nisam se pridržavala njegovog protokola", poručila je Lendfer, dodajući da ju je njena iznenadna buntovnost "dovela do slobode". Ona i Keli su se zvanično razišli 2009. godine, što joj je bilo dezorijentišuće, jer je u njegovom krugu provela više od jedne decenije.

"Bila sam kao riba van vode", istakla je Rešona, koja je krenula da se školuje kod kuće nakon što se video proširio. Međutim, zbog toga što je njeno ime bilo spomenuto u sudskim dokumentima iz 2002. godine, Lenfer nije mogla da pronađe posao, a bilo joj je nemoguće i da izlazi s muškarcima. "Nedostajalo mi je obrazovanja i društvenog života. Okrenula sam se protiv svih članova porodice tokom veze s Robertom. Dakle, popravljanje tih odnosa i shvatanje kako postati žena bio je izazov", ispričala je Lenfer.

Suprotstavljanje zlostavljaču

Godinama kasnije Rešona je odlučila da se suprotstavi svom zlostavljaču. Sve se promijenilo nakon što je 2019. godine objavljena miniserija "Surviving R. Kelly", u kojoj je nekoliko žena, uključujući one koje su bile maloletne kada su ga upoznale, optužilo zvezdu za nasilje i s*ksualno zlostavljanje. Lendfer, koja je tada bila u svojim tridesetim i majka jednog djeteta, pogledala je dokumentarac i odlučila je da sarađuje sa saveznim tužiocima u slučaju dječije pornografije protiv Kelija iz 2022. godine.

"Dokumentarac je bio prekretnica za mene. Posmatrala sam te traume - mislila sam da su se takve stvari događale samo meni. Ali kad sam shvatila koliko je ljudi uspio da povredi, osećala sam se odgovornom", ispričala je. Lendfer je odlučila da je bilo nužno privesti ga pravdi.

"Kada sam ga pogledala u oči, videla sam sebe kao 14-godišnju djevojčicu i osetila sam svoj duh kao žene", rekla je ona o ponovnom susretu sa ozloglašenim muzičarem, koji je bio u saveznom pritvoru od 2019. godine.

Uprkos presudi, muzičar i dalje ima jaku bazu obožavatelja, koji su napali Lendfer zbog njenog svjedočenja. "Neće se svima svidjeti priča. Da je R. Keli odlučio da ima slične interakcije s članom vaše porodice, ne mislim da biste se osjećali isto", poručila je ona svima koji su je napali i nazivali "lažljivicom".

R. Keli trenutno služi svoju zatvorsku kaznu u zatvoru Federal Correctional Institution u Sjevernoj Karolini. Njegovi predstavnici nisu komentarisali tvrdnje koje je iznijela Lendfer ali se o svemu oglasio njegov advokat.

"Gospodin Keli želi gospođi Lendfer sve najbolje u životu. U mladom dobu gospođa Lendfer bila je nepravedno primorana da izađe u javnost protiv svoje volje, od strane ljudi koji su namjeravali da unište ugled R. Kelija. Nije to zaslužila. Gospodin Keli nema negativnih komentara o njoj. Nada se da će pronaći uspjeh i mir", poručio je.

Lendfer se danas, nakon što je podijelila svoju stranu priče, osjeća slobodno, a postala je i "samopouzdanija i sigurnija u sebe" otkako se pojavila na sudu kao svjedokinja. "To je bio prvi put da sam morala da se suočim sa svojim zlostavljačem, a da nisam bila pod njegovom kontrolom", naglasila je.

