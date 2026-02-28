logo
"Pijana pokušava da stigne kući sa žurke": Javnost ismijala manekenku zbog hoda na pisti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Poznata manekenka prošetala je revijom za modni brend "Gucci".

emili ratajkovski hod na pisti za gucci u milanu Izvor: Screenshot/

Manekenka Emili Ratajkovski (34) pojavila se na reviji modne kuće Gucci na Nedjelji mode u Milanu, ali je njen hod pistom ubrzo postao glavna tema na društvenim mrežama. Umjesto da se govori o novoj kolekciji i početku nove ere za italijanski brend, pažnju je privukao njen, kako su ga neki opisali, "klimav" i "smiješan" hod.

Ratajkovski je pistom prošetala u pripijenoj srebrnoj haljini ukrašenoj kristalima, koju je kombinovala sa svjetlucavim visokim potpeticama, dijamantskim minđušama i torbicom u istom tonu. Kosu je nosila u zalizanoj punđi, dok joj je dramatičan pramen uokvirivao polovinu lica. Cjelokupan izgled upotpunila je odvažna "smokey eye" šminka.

Pogledajte njene fotografije:

Ipak, modna kombinacija pala je u drugi plan nakon što je Instagram stranica Dazed Fashion objavila video njenog hoda. Snimak je prikupio više od 400 hiljada pregleda i stotine komentara, a mnogi nisu štedjeli reči.

"Volim je, ali ovo nije za pistu", napisala je jedna korisnica. "Djeluje pomalo nesigurno", složila se druga. Uslijedili su i šaljivi komentari: "Kad ti pukne jedna potpetica, a moraš nekako da stigneš kući" i "Da li joj je ovo prvi dan da koristi noge?"

"Pijana pokušava da stigne kući sa novogodišnje žurke", našalila se jedna pratilja, dok je drugi komentarisao: "POV: hod srama bez imalo srama".

Jedan od oštrijih komentara glasio je: "Djevojka se muči. Nema više piste za tebe, drži se komercijalnog modelinga."

Uprkos kritikama, bilo je i onih koji su je branili, ističući da je riječ o namjernom, konceptualnom hodu u skladu sa vizijom revije.

Izvor: Nova/ MONDO

Tagovi

manekenke moda Emili Ratajkovski prozivka

