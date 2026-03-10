logo
Joko Ono platila 10.000 dolara za dlaku iz Dalijevih brkova?

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Odnos Salvadora Dalija i Joko Ono bio je veoma interesantan, naročito nakon Lenonove smrti 1980. godine.

Joko Ono platila 10.000 dolara za dlaku iz brkova Salvadora Dalija Izvor: Penny Tweedie / Alamy / Alamy / Profimedia

Joko Ono i Dali prvi put su se sreli dok je ona 1969. godine bila na evropskom medenom mjesecu sa Džonom Lenonom. Mladenci su putovali iz Amsterdama u Pariz kako bi ručali sa Salvadorom u hotelu Meurice.

Upoznao ih je fotograf Robert Vitaker, koji je sredinom šezdesetih bio na turnejama sa Bitlsima i koji je svoju tinejdžersku opsesiju umjetničke scene pretvorio u plodnu profesionalnu saradnju.

O čemu je trojac razgovarao potpuno je nepoznato, ali izgleda da je Lenon ostavio snažan utisak, budući da je Vitaker zabilježio da je Dali kasnije držao fotografiju Bitlsa okačenu na zidu, prikačenu za ofinger.

Odnos Dalija i Joko nastavio se i nakon Lenonove smrti 1980. godine, ali je poprimio prilično bizaran tok. Prema Amandi Lir, legendarnoj francuskoj pjevačici i glumici koja je postala Dalijeva muza nakon što su se upoznali 1965, Ono je zatražila jednu dlaku iz njegovih prepoznatljivih brkova.

Bila je spremna da plati za tu privilegiju, što je umjetnika zaintrigiralo. Ipak, Dali je oklijevao. Plašio se da je Ono vještica i da bi tu dlaku mogla da upotrebi u okultne svrhe.

"Nije želio da joj pošalje lični predmet, a kamoli jednu od svojih dlaka“, rekla je Lir u intervjuu za francuski magazin VSD 2012. godine.

"Zato me je poslao u baštu da pronađem suvu vlat trave, koju je potom poslao u lijepoj kutiji."

"Cijena? 10.000 dolara. "Cijelog života volio je da dere ljude", rekla je Lir i dodala:

"Dali nije mogao da odoli kada bi mu neko mahao velikim čekom pred nosom."

Iako se cijela priča ne može pouzdano potvrditi, Lirina posljednja tvrdnja teško je osporiva: Dali je volio novac. To objašnjava zanos s kojim je prihvatao reklamne angažmane za brendove poput Iberije, Nisana, Wrigley’sa, Čupa Čupsa, Alka Seltzera i Džonson Pejnta.

(Mondo.rs)

salvador dali Joko Ono

