Danas se navršava deset godina od kako je umro glumac Dragan Nikolić.

Izvor: Youtube/Daliborka Stojšic/Printscreen

Danas se navršava 10 godina od smrti legendarnog srpskog glumca Dragana Nikolića, koji nas je napustio 11. marta 2016. godine.

Pored bogate filmske i televizijske karijere, ostala je zapamćena i njegova velika ljubav sa glumicom Milena Dravić.

Upoznali su se 1969. godine na snimanju filma "Horoskop", a već dvije godine kasnije, 1971, vjenčali su se na veoma neobičan način – u pauzi snimanja televizijskog filma.

Vidi opis Najljepša ljubavna priča srpskog glumišta: Zaboravio prosidbu, a cijeli život pamtio dan kad je ugledao Milenu Dravić Dragan Nikolić - 20. 8. 1943. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 30 / 30 AD

Kuma je bila Seka Sablić, a vjenčanje je organizovano tako što su jednostavno napustili set i otišli u opštinu Vračar gdje su rekli "da".

Njihov brak trajao je oko 45 godina, sve do Nikolićeve smrti 2016. godine, a tokom tog vremena važili su za jedan od najskladnijih i najvoljenijih parova jugoslovenskog i srpskog glumišta

Jednom prilikom je Nikolić otkrio detalje njihove ljubavne priče, priznao ko je glasniji u raspravama, ali i podijelio tajnu srećnog braka.

Vidi opis Najljepša ljubavna priča srpskog glumišta: Zaboravio prosidbu, a cijeli život pamtio dan kad je ugledao Milenu Dravić dragan nikolić 20.8.1943. Dragan Nikolić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Vlada i Bajka [official channel] Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: pritnscreen/youtube/ RTS Prikazuje Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/Zorana Pavić/screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Aleksandra Erdeg/screenshot Br. slika: 7 7 / 7

"Upoznali smo se na snimanju filma ‘Horoskop’. Ona je tad već bila popularna, a meni je to bio, čini mi se, treći ili četvrti film. Tad sam prvi put vidio Milenu Dravić uživo. Bilo nas je petorica momaka koji su igrali velike uloge, a ona je igrala jedinu žensku ulogu u filmu. Na snimanju smo se sprijateljili. Bilo je to jedno veliko druženje, a kasnije se rodila ljubav".

"Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam vidio ili neka djevojka iz kraja koju poznajem cijeli život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamjerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvijezda. To je nešto čime ona plijeni i osvaja".

Vidi opis Najljepša ljubavna priča srpskog glumišta: Zaboravio prosidbu, a cijeli život pamtio dan kad je ugledao Milenu Dravić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/P.J. Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube/Printscreen/GrandKafaTV/ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: AXEL SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kinoteka/Promo Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nikolić je ovom prilikom otkrio i kako ju je zaprosio.

"Više se ni ne sjećam. Vjerovatno je to bilo nešto u dvije-tri riječi, pošto ne volim mnogo da pričam".

Slavni glumac pričao je i o tome kako pamti njihovo vjenčanje.

"Vjenčanje je bilo simbolično. Vjenčali smo se 1971. godine, na snimanju novogodišnjeg TV filma 'Kako su se voljele dvije budale', po tekstu Duška Radovića, u režiji pokojnog Ace Đorđevića. U pauzi između snimanja, tražili smo dodatnih sat vremena, otišli u Opštinu Vračar i sklopili brak".

Vidi opis Najljepša ljubavna priča srpskog glumišta: Zaboravio prosidbu, a cijeli život pamtio dan kad je ugledao Milenu Dravić Milena Dravić - 5. 10. 1940. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Govorio je i o tome kako funkcionišu u svakodnevnom životu…

"Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lijepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mjestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspijevali sve to da prebrodimo".

Otkrio je Dragan Nikolić i da je Milena Dravić bila sklona posesivnosti.

Vidi opis Najljepša ljubavna priča srpskog glumišta: Zaboravio prosidbu, a cijeli život pamtio dan kad je ugledao Milenu Dravić 5. 10. 1940. Milena Dravić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Tamara Sekulović Br. slika: 11 11 / 11

"Poslovno je dobar partner kakvog bi svaki kolega poželio. Privatno je dobra koliko i poslovno, ali zavisi iz kog ugla se gleda. Ponekad je kao i sve žene posesivna, ali sve je to u granicama normale".

Dragan Nikolić je u istom intervjuu podijelio i formulu uspjeha jednog braka.

"Uvijek moraju da postoje tolerancija i razumijevanje, pa onda sve ostalo. Za brak koji traje duže od 30 godina, može da se nađe više razloga da se on prekine, nego da opstane. Smatram da je najlakše nešto presjeći i završiti, mnogo je teže boriti se. Ponekad i mala svađa može da osvježi dan. Ponekad je potrebno biti i ljubomoran jer je i to jedan od pokazatelja ljubavi, samo što ja nisam to pokazivao. Što se nekih svađa tiče, Milena je uvijek bila glasnija, ali je i brže praštala."

BONUS VIDEO: