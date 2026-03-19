Enrike Iglesijas i Kurnjikova dobili četvrto dijete: Smuvali se na snimanju spota, danas važe za najskladniji par

Enrike Iglesijas i Ana Kurnjikova nedavno su dobili četvrto dijete.
Pjevač Enrike Iglesijas i bivša teniska zvijezda, čija je ljubav počela na snimanju spota, Ana Kurnjikova, važe za jedan od najskladnijih parova u svijetu poznatih, a privatnost se trude da zadrže u svoja četiri zida.
Ipak, ponekad naprave izuzetak, pa sa brojnim fanovima podijele detalje iz svog života.
Tako je Enrike sada napravio izuzetak i objavio fotografiju cijele svoje porodice bez cenzure.
Uslikao je suprugu Anu kako fotografiše nasljednike, a najveću pažnju privukla je beba koja se nedavno pridružila starijoj braći i sestrama - blizancima Lusi i Nikolasu, koji imaju osam godina, kao i ćerki Meri, staroj pet godina.
Pol i ime četvrtog djeteta i dalje kriju, a oblače ga u benkice neutralnih boja, kako se ne bi otkrilo.
- Familija - napisao je Enrike Iglesias uz pet crvenih srca, koliko je i njih na slici.
Većina misli da je u pitanju djevojčica zbog "nježnijih crta lica", ali pojedini su mišljenja da je riječ o još jednom nasljedniku.
