Čak Noris je preminuo u 86. godini, ali legendardni glumac živjeće kroz viceve koji su ga proslavili.

Čak Noris, legendarni majstor borilačkih vještina i glumac, preminuo je u 86. godini nakon hitne hospitalizacije.

Čak Noris je decenijama bio sinonim za snagu, hrabrost i neuništivost. Njegovi filmovi i intervjui inspirisali su generacije, a posebnu slavu stekao je kroz legendarne viceve koji ga prikazuju kao gotovo nadljudsku figuru.

Iako nas je napustio, njegova legenda ne prestaje. U nastavku donosimo neke od najboljih viceva o Čaku Norisu, koji će ga zauvijek pamtiti.

Čak Noris je umro prije 20 godina, ali Smrt još nije skupila hrabrost da mu to kaže. Čaka Norisa je jednom prilikom ugrizla kraljevska kobra. Poslije 10 mučnih minuta, kobra je umrla. Kad Čak Noris radi sklekove, on se ne podiže nagore, već gura Zemlju nadole. Čak Noris je brojao do beskonačno... Dva puta. Kad babaroga krene na spavanje, provjerava da joj u ormaru nije Čak Noris. Virus korona se dočepao Čaka Norisa i umro za pet minuta. Čak Noris kod kuće ima tepih od polarnog medvjeda. Nije mrtav, samo se plaši da se pomjeri. Čak Noris ide suncu u oči. Ispod brade Čaka Norisa je još jedna pesnica. Čak Noris je sam sebe držao na krštenju. Jednom je postojala Ulica Čaka Norisa, ali je ime promijenjeno jer niko ne može da pređe Čaka Norisa i da preživi. Čak Noris je jednom igrao ruski rulet potpuno napunjenim pištoljem i pobijedio. Kad su se djeca igrala u pijesku, Čak Noris se igrao u betonu. Čak Noris je jabukom oljuštio nož. Čak Noris je jednom bacio ručnu bombu i ubio pedesetoro ljudi, a onda je bomba eksplodirala. Ne postoji evolucija, samo spisak vrsta kojima je Čak Noris dozvolio da žive. Kad Čak Noris uđe u autobus, i kontrola kupuje kartu. Čak Noris je jednom zagrizao led i napravio okean. Kada Čak Noris gleda film, radnja se prilagođava njemu. Da je Čak Noris stvarno toliko jak, došao bi do mene i počeo da mi lupa glavu o tastaturukbhggzebvgmsšdjgh.

