© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Slavnog glumca izdalo srce? Prepoznajte simptome na vrijeme

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Čak Noris, legendarni majstor borilačkih vještina i glumac, preminuo je u 86. godini, navodno od srčanog udara.

Uzrok smrti Čaka Norisa Izvor: EPA/Ricardo Maldonado Rozo

Čak Noris preminuo je u 86. godini nakon hitne hospitalizacije. Iako još uvijek nije zvanično potvrđeno, vjeruje se da je uzrok smrti srčani udar. Porodica legendarnog glumca, u saopštenju za javnost, istakla je da se smrt desila iznenada.

"Teška srca dijelimo vest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Čaka Norisa juče ujutru. Iako bismo željeli da poštujemo njegovu privatnost, važno je znati da je bio okružen porodicom i u miru".

Čak Noris je tokom prethodnog dana hospitalizovan na Havajima. Na ostrvu je bio radi treninga, a u bolnici je bio veseo i dobro raspoložen.

Simptomi srčanog udara

Prema klinici "Klivlend", srčani udar je hitno medicinsko stanje jer srce ne dobija dovoljno krvi bogate kiseonikom. Ovo je često posljedica začepljenja u jednoj od arterija srca (koronarne arterije). Bez stalnog protoka krvi, dijelovi srčanog mišića mogu da počnu da odumiru. To sprečava srce da normalno pumpa i smanjuje protok krvi u ostatak tijela.

Srčani udar može da se manifestuje kao jak, pritiskajući bol u grudima, ali ne mora uvijek. Možda ćete osjećati pritisak, stezanje ili težinu u grudima. Ponekad je teško dijagnostikovati jer može da liči i na probavne smetnje ili gorušicu. Nelagodnost u grudima obično traje najmanje 10 minuta.

Simptomi se ne pojavljuju svi odjednom. Možda ćete imati rane znake koji se postepeno javljaju. Na primjer, možete da primijetite blagu nelagodnost u grudima pri uobičajenim aktivnostima, kao što je penjanje uz stepenice ili brza šetnja.

Uopšteno, tipični znaci i simptomi infarkta miokarda uključuju:

  • bol ili nelagodnost u grudima, koja se može širiti u vilicu, vrat, rame, ruku ili leđa
  • kratkoća daha ili otežano disanje
  • osjećaj velike iscrpljenosti ili slabosti bez očiglednog razloga
  • stomačni problemi, mučnina ili povraćanje
  • anksioznost ili osjećaj da će se nešto loše desiti
  • jako znojenje
  • vrtoglavica ili osjećaj omamljenosti
  • gubitak svijesti

Moguće je doživjeti srčani udar i bez bola u grudima. Neki ljudi imaju samo kratkoću daha, mučninu ili znojenje. To se ponekad naziva "tihi srčani udar". Ipak, i dalje je to srčani udar i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

