Sin Tamare Dragičević i Petra Benčine postao glumac: Ponosna mama objavila fotke sa snimanja

Poznati par ima troje djece, a mali Lazar je krenuo njihovim stopama.

Lazar Benčina, sin Tamare Dragičević i Petra Benčine, dobio je svoju prvu filmsku ulogu, a ponosna mama je to podijelila na društvenim mrežama.

Iako ima samo sedam godina, Lazar već pokazuje interesovanje za glumu i polako kreće stopama svojih roditelja. Nedavno se oprobao na setu filma "Ostrvo na dnu mora", gdje je napravio svoje prve glumačke korake.

Tamara nije krila ponos, pa je sa pratiocima podijelila fotografije sa snimanja filma reditelja Miše Radivojevića.

Podsjetimo, Tamara je ranije govorila o tome koliko je Petar posvećen njihovoj djeci Lazaru, Staši i Borisu, ističući da mu je porodica uvijek na prvom mjestu.

"Kad čujem pitanje: 'Da li mi Petar pomaže', odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: 'Bože, kako pomaže?', ne pomaže on meni, to su i njegova djeca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: 'Možeš da mi napraviš dijete, nemaš nikakvu obavezu'. Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: 'Stvarno dođe ponekad i obiđe nas", rekla je Tamara tada za "Novu".

