logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Junaci akcionih filmova se opraštaju od Čaka Norisa: Oglasili se Žan Klod van Dam i Silvester Stalone

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Američki glumac Čak Noris (86), preminuo je danas od posljedica srčanog udara

Glumci se opraštaju od čaka Norisa Izvor: Youtube/Netflix/printscreen

Glumac i majstor borilačkih vještina Čak Noris, preminuo je danas od posljedica srčanog udara, samo dan nakon što je hitno primljen u bolnicu na Havajima.

Od oca i supruga oprostila se porodica saopštenjem na Instagramu, nakon čega su fanovi širom svijeta odali počast glumcu.

Među njima su i holivudske legende, glumci Silvester Stalone i Žan Klod van Dam.

Stalone je podijelio sliku sa seta filma "Expendables"

 "Bilo je uživanje sarađivati sa Čakom. Bio je Amerikanac u svakom pogledu, veliki čovjek. Moje saučešće njegovoj divnoj porodici", napisao je Silvester Stalone.

Glumac Žan Klod van Dam je objavio dvije slike, jednu noviju i jednu s početka karijere, a na obe pozira sa Norisom.

 "Iskreno saučešće na odlasku mog prijatelja, Čaka Norisa. Znali smo se od najranijih dana i uvijek sam ga poštovao.Molim se za njegovu porodicu, nikad neće biti zaboravljen".

Tagovi

Čak Noris Silvester Stalone glumci in memoriam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA