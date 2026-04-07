Kanjeu Vestu zabranjen ulazak u Englesku: Skandalozna izjava ga skupo koštala

Kanje trpi posljedice zbog svog nesmotrenog ponašanja i skandaloznih izjava.

Drama oko Je, repera ranije poznatog kao Kanje Vest, ne prestaje. Nakon niza kontroverzi, situacija je dodatno eskalirala – ne samo da sponzori odustaju od festivala na kojem je trebalo da nastupi, već mu je, prema pisanju The Guardian, čak i zabranjen ulazak u Veliku Britaniju!

Kako se navodi, britanska vlada povukla je njegovu vizu, što znači da reper trenutno ne može da uđe u zemlju u kojoj je planirao veliki nastup.

Podsjetimo, Je se našao na meti žestokih kritika zbog antisemitskih izjava, koje su izazvale burne reakcije širom svijeta. Kontroverze su dodatno pojačane nakon što je objavio pjesmu pod nazivom "Heil Hitler".

Iako se kasnije izvinio za dio svog ponašanja putem oglasa na cijeloj strani u Wall Street Journal, posljedice nisu izostale. Velike kompanije, uključujući Pepsi, odlučile su da povuku svoje sponzorstvo sa londonskog festivala Wireless Festival, koji je zakazan za jul, nakon što je Je najavljen kao glavna zvijezda večeri.

Ovaj razvoj događaja dodatno komplikuje situaciju za repera, čija karijera već neko vrijeme trpi ozbiljne udarce zbog kontroverzi koje ga prate.

