logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kanjeu Vestu zabranjen ulazak u Englesku: Skandalozna izjava ga skupo koštala

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Kanje trpi posljedice zbog svog nesmotrenog ponašanja i skandaloznih izjava.

Kanjeu Vestu zabranjen ulazak u Englesku

Drama oko Je, repera ranije poznatog kao Kanje Vest, ne prestaje. Nakon niza kontroverzi, situacija je dodatno eskalirala – ne samo da sponzori odustaju od festivala na kojem je trebalo da nastupi, već mu je, prema pisanju The Guardian, čak i zabranjen ulazak u Veliku Britaniju!

Kako se navodi, britanska vlada povukla je njegovu vizu, što znači da reper trenutno ne može da uđe u zemlju u kojoj je planirao veliki nastup.

Podsjetimo, Je se našao na meti žestokih kritika zbog antisemitskih izjava, koje su izazvale burne reakcije širom svijeta. Kontroverze su dodatno pojačane nakon što je objavio pjesmu pod nazivom "Heil Hitler".

Iako se kasnije izvinio za dio svog ponašanja putem oglasa na cijeloj strani u Wall Street Journal, posljedice nisu izostale. Velike kompanije, uključujući Pepsi, odlučile su da povuku svoje sponzorstvo sa londonskog festivala Wireless Festival, koji je zakazan za jul, nakon što je Je najavljen kao glavna zvijezda večeri.

Ovaj razvoj događaja dodatno komplikuje situaciju za repera, čija karijera već neko vrijeme trpi ozbiljne udarce zbog kontroverzi koje ga prate.

(Mondo.rs)

Tagovi

Kanje Vest

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA