"Na televiziji su javili da sam umro": Majkl Džej Foks reagovao na vijest o svojoj smrti

Strašna greška poznate televizije, objavili da je umro Majkl Džej Foks

Izvor: Universal Pictures - Amblin Ente / AFP / Profimedia

Nakon što su se pojavili napisi da je zvijezda filmskog serijala "Povratak u budućnost" preminula, njegov predstavnik za medije demantovao je te tvrdnje.

"Majkl Džej Foks je odlično", rekao je njegov predstavnik za TMZ 8. aprila. „Juče je bio na festivalu PaleyFest. Bio je na pozornici i davao intervjue.”

64-godišnji glumac je 7. aprila u Los Anđelesu prisustvovao projekciji finala treće sezone serije „Shrinking”. Na crvenom tepihu pozirao je uz Harisona Forda, Luka Tenija, Džesiku Vilijams, Lukitu Maksvel, Kristu Miler, Teda Mekginlija i Majkla Jurija, kao i suautore Bila Lorensa i Džejsona Sigela.

Reportaža pokrenula glasine

Zabrinutost obožavalaca za glumčevo zdravlje podstakao je video koji je CNN objavio pod naslovom "Sjećanje na život glumca Majkla Dž. Foksa". Prema pisanju TMZ-a, video je u međuvremenu uklonjen.

"Prilog je objavljen greškom. Uklonili smo ga s naših platformi i izvinjavamo se Majklu Dž. Foksu i njegovoj porodici”, izjavio je portparol CNN-a za medije 8. aprila. Obožavaoci su bili uznemireni, a pretrage za „da li je Majkl Dž. Foks umro” na Guglu su naglo porasle. Foks je takođe podijelio sopstvenu reakciju na vijest o svojoj „smrti” i pokazao da u svemu vidi i smiješnu stranu. Rekao je:

"Kako reagujete kada uključite televizor, a CNN javlja da ste umrli? Hoćete li… A) prebaciti na MSNBC, ili kako se već danas zovu, B) politi ključalu vodu po krilu – ako boli, dobro ste, C) pozvati suprugu, nadajući se da je zabrinuta, ali da vas ipak umiruje, D) opustiti se, oni to naprave jednom godišnje, E) zapitati se – WTF? Mislio sam da dolazi kraj svijeta, ali očigledno sam to samo ja i dobro sam. S ljubavlju, Majk.”

(Nova, MONDO)