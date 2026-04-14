Džejmi Oliver došao u Beograd pa se odmah uputio na pijacu: Ljudi u nevjerici kad su ga vidjeli, a on isprobava kajmak

Svjetski kuvar DŽejmi Oliver posetio je Beograd, a mnogi potrošači i prodavci među tezgama bili su iznenađeni jer ga vide.

Jedan od najpoznatijih svetskih kuvara, Džejmi Oliver, posjetio je u utorak Beograd, a mnogi potrošači i prodavci među tezgama bili su iznenađeni jer ga vide.

Slavni britanski kuvar Džejmi Oliver sada boravi u Beogradu i svoj dan u srpskoj prijestonici započeo je posjetom jednoj od lokalnih pijaca na Novom Beogradu. Džejmi nije krio oduševljenje bojama i mirisom domaćih specijaliteta. Očaran je ukusima, probao je domaće sireve, kajmak, suhomesnate proizvode sa tradicionalne srpske pijace. Uživao je u prepoznatljivom ambijentu grada, fotografisao se sa fanovima i razgovarao sa prolaznicima.

Mnogi su mislili da će Oliveru inspiracija biti tradicionalna srpska kuhinja, ali pošto je poznat po ljubavi prema mediteranskoj gastronomiji, najavio je da će domaćoj publici predstaviti – najbolje italijanske specijalitete.

Put ka svjetskoj slavi

Džejmi Oliver je britanski kuvar, suprug i otac, rođen 27. maja 1975. godine u Londonu. Ljubav prema kuvanju razvio je veoma rano, radeći u restoranu svojih roditelja, gdje je kao dijete prvi put došao u kontakt sa profesionalnom kuhinjom.

Karijeru je gradio u brojnim poznatim restoranima, a svjetsku popularnost stekao je 1999. godine zahvaljujući emisiji "Goli kuvar". Ubrzo zatim uslijedili su i drugi televizijski projekti poput "Revolucije hrane Džejmija Olivera", "Oliver’s Twist", "Džejmijeva kuhinja" i "Džejmijeve školske večere".

Tokom godina, Džejmi je objavio veliki broj kuvara i otvorio restorane širom sveta, a danas njegovi ugostiteljski objekti posluju i u Beogradu, pa je ovom prilikom i njih posjetio.

