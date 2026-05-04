Porodila se Kameron Dijaz: Slavna glumica dobila 3. dijete

Suprug poznate glumice podijelio je lijepe vijesti na Instagramu.

Kameron Dijaz i njen suprug, muzičar Bendži Maden, podijelili su lijepu vijest da je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Vijest o rođenju sina objavio je Bendži na Instagramu, ističući da su on i Kameron "srećni, uzbuđeni i blagosloveni" dolaskom njihovog trećeg djeteta, dječaka po imenu Nautas Maden.

Par je u braku od 2015. godine i već ima dvoje djece, kćerku Radiks, rođenu u decembru 2019, i sina Kardinala, rođenog u martu 2024. godine.

Iako nije objavio fotografiju bebe, Bendži Maden je uz objavu podijelio ilustraciju broda i objašnjenje značenja imena Nautas, koje se prevodi kao "mornar", "navigator" ili "putnik" osoba koja hrabro ide u nepoznato.

Kameron Dijaz je u komentarima ispod objave izrazila svoju radost emotikonima zvijezda i srca, dodatno pokazujući koliko je srećna zbog prinove u porodici.

Kameron se proslavila ulogom u filmu "Maska", u kojem je igrala fatalnu zavodnicu, a prije toga bavila se uspješno manekenstvom. Međutim, nakon što je postala majka, shvatila je da joj izgled više nije prioritet.

"Pokušavam da ostanem živa, kao svaka druga majka. Samo da sve ide svojim tokom. Biti roditelj, a vidim to kod svojih prijatelja koji su pisci, glumci i bave se umjetnošću, njihova djeca im govore da prestanu, kao da ih se stide", rekla je Dijaz (52), koja od početka godine promoviše svoj novi film "Back in Action" u kojem glumi s Džejmijem Foksom, izjavila je za strane medije.

"Sve se promijenilo otkako sam dobila kćerku, želim doživjeti još bar 50 ili 60 godina zbog toga što imam malo dijete", rekla je nakon rođenja kćerke.

