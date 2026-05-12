"Tajna porodica" Majkla Džeksona otkrila uznemirujuće optužbe o zlostavljanju djece u emisiji "60 minuta"

Izvor: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia

Četvoro braće i sestara iz porodice Kaskio, koji su godinama bili dio bliskog kruga pokojnog pjevača Majkla Džeksona, iznijeli su u intervjuu za emisiju "60 Minutes Australia" teške optužbe o navodnom seksualnom zlostavljanju koje su, kako tvrde, pretrpjeli kao djeca.

Dominik, Edi, Aldo i Mari-Nikol Kaskio tvrde da ih je Džekson godinama vrbovao luksuznim putovanjima, skupim poklonima i pažnjom, nakon čega je uslijedilo navodno zlostavljanje koje je, prema njihovim riječima, trajalo više od dvije decenije.

Porodica je u februaru podnijela tužbu u kojoj navodi da je Džekson bio "serijski seksualni predator djece".

"On je monstrum, zao je. Ono što je radio bilo je zlo. I prevario je cijeli svijet da misli da je nevin i savršen čovjek, a nije", rekao je Dominik Kaskio.

Vidi opis "Bio je monstrum": Članovi porodice Kaskio iznijeli nove optužbe protiv Majkla Džeksona Majkl Džekson bitboksuje The Jackson 5 "I Want You Back" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ MJFV Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube pritnscreen/ The Hors3man Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: printscreen/youtube/ thisworldhasjumpedtheshark Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Universal Pictures Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube pritnscreen/MJFV Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube Br. slika: 7 7 / 7

Otac porodice, Dominik Kaskio stariji, upoznao je Džeksona osamdesetih godina dok je radio u hotelu "Helmsley Palace Hotel" u Njujorku, nakon čega je porodica postala dio pjevačevog bliskog okruženja. Djeca su često boravila na ranču "Nedođija", ali i putovala sa Džeksonom na turneje širom svijeta.

Edi Kaskio, danas 43-godišnjak, izjavio je da je Džeksona upoznao još kao dvogodišnjak, te da je pjevač kasnije često dolazio u njihov porodični dom u Njujorku.

Prema njihovim tvrdnjama, Džekson je djecu vodio privatnim avionom na luksuzna putovanja i upoznavao ih sa poznatim ličnostima i diplomatama, dok su iza svega, kako tvrde, stajale godine manipulacije i zlostavljanja.

Edi je naveo da je navodno zlostavljanje počelo tokom turneje "Dangerous" 1993. godine, kada je imao 11 godina.

Izvor: YouTube/60 Minutes Australia

Članovi porodice opisali su i navodnu igru koju je Džekson nazivao "booty rumble", a za koju tvrde da je imala seksualnu prirodu.

Mari-Nikol Kaskio rekla je da ju je Džekson navodno tjerao da se skida kada je imala 12 godina, dok tvrdi i da joj je još kao djevojčici davao lijekove poput vikodina i ksanaksa.

Aldo Kaskio izjavio je da ga je pjevač navodno seksualno zlostavljao tokom zajedničkog igranja video-igara.

Na pitanje zbog čega su ranije javno negirali bilo kakvo neprimjereno ponašanje, članovi porodice rekli su da su osjećali strah i stid.

Vidi opis "Bio je monstrum": Članovi porodice Kaskio iznijeli nove optužbe protiv Majkla Džeksona 29.8.1958. Majkl Džekson Majkl Džekson u spotu Smooth criminal The Jackson 5 "I Want You Back" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AARON LAMBERT / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/ Bhawgwild Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube Michael Jackson Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/screenshot/ Bhawgwild/Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube pritnscreen/MJFV Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube printscreen/ MJFV Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube Michael Jackson Br. slika: 9 9 / 9 AD

Advokat za zaostavštinu Majkla Džeksona Marti Singer odbacio je optužbe porodice Kaskio, navodeći da je riječ o pokušaju iznude novca.

"Značajno je to što ove tvrdnje dolaze više od 15 godina nakon Džeksonove smrti, pa samim tim ne postoji rizik da budu tuženi za klevetu", naveo je Singer u izjavi za "60 Minutes Australia".

Pogledajte intervju porodice: