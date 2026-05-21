Pogledajte luksuzni kokošinjac Dejvida Bekama: Detalj sa imanja o kojem svi pričaju

Dejvid Bekam uživa u mirnom životu na imanju u Kotsvoldsu, gdje pažnju privlači luksuzni kokošinjac i velika bašta.

Nakon završetka profesionalne karijere, Ser Dejvid Bekam je izgradio potpuno novi život i pokazao da nakon što čovjek ode u penziju ne znači da za njega prestaje život.

Baš naprotiv, nekadašnji fudbaler je dobio priliku da javnosti pokaže svoje drugo ja, a njegov prelazak u Los Anđeles Galaksi 2007. godine nije bio samo sportski potez, već i trenutak koji je značajno uticao na popularnost MLS lige i učvrstio njegov globalni status van terena.

Danas, kao suvlasnik Inter Majamija, Bekam se bavi vođenjem kluba i radom sa najvećim svjetskim fudbalskim zvijezdama, među kojima je i Lionel Mesi, dok istovremeno razvija svoj poslovni i investicioni portfolio.

Ipak, iako je njegov profesionalni život povezan sa luksuzom i glamuroznim Majamijem, privatno sve više vremena provodi u potpuno drugačijem okruženju - mirnijem, seoskom i fokusiranom na prirodu i održiv način života.

Bekamovi i njihov seoski raj u Kotsvoldsu

Pored brojnih nekretnina koje posjeduju širom svijeta, porodica Bekam posebno uživa u svojoj kući u Kotsvoldsu, u Oksfordširu.

U okviru tog imanja nalazi se i neobičan detalj koji je privukao pažnju - luksuzni kokošinjac, daleko od uobičajenog seoskog standarda.

Na imanju se nalazi prostor za živinu koji je osmišljen gotovo kao mali arhitektonski objekat, sa prozorima i posebno napravljenim pristupom kako bi životinje imale što bolje uslove.

Ovaj dio imanja odvojen je od ostatka velike bašte, koja uključuje povrtnjak, staklenik i sportski teren.

Not your average unboxing video! David Beckham was thrilled to unwrap his 51st birthday present from Victoria - some new chickens to add to the coop. Now that's love ❤️



Privatno utočište daleko od reflektora

Od kada su 2016. godine kupili imanje, Bekamovi su ga postepeno pretvorili u privatno utočište za odmor i oporavak, dodajući saunu, bazen za rashlađivanje i teretanu, piše Glossy.

Na tom prostoru često se može vidjeti Dejvid kako se bavi baštovanstvom, okružen svojim životinjama, što pokazuje njegovu opušteniju i porodičnu stranu života daleko od reflektora.

