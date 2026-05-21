logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogledajte luksuzni kokošinjac Dejvida Bekama: Detalj sa imanja o kojem svi pričaju

Pogledajte luksuzni kokošinjac Dejvida Bekama: Detalj sa imanja o kojem svi pričaju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dejvid Bekam uživa u mirnom životu na imanju u Kotsvoldsu, gdje pažnju privlači luksuzni kokošinjac i velika bašta.

luksuzni kokošinjac Dejvida Bekama Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

  • Dejvid Bekam danas vodi mirniji i porodični život van reflektora.
  • Njegovo imanje u Kotsvoldsu ima luksuzni kokošinjac, baštu i staklenik.
  • Bekam slobodno vrijeme često provodi u baštovanstvu i prirodi.

Nakon završetka profesionalne karijere, Ser Dejvid Bekam je izgradio potpuno novi život i pokazao da nakon što čovjek ode u penziju ne znači da za njega prestaje život.

Baš naprotiv, nekadašnji fudbaler je dobio priliku da javnosti pokaže svoje drugo ja, a njegov prelazak u Los Anđeles Galaksi 2007. godine nije bio samo sportski potez, već i trenutak koji je značajno uticao na popularnost MLS lige i učvrstio njegov globalni status van terena.

Danas, kao suvlasnik Inter Majamija, Bekam se bavi vođenjem kluba i radom sa najvećim svjetskim fudbalskim zvijezdama, među kojima je i Lionel Mesi, dok istovremeno razvija svoj poslovni i investicioni portfolio.

Ipak, iako je njegov profesionalni život povezan sa luksuzom i glamuroznim Majamijem, privatno sve više vremena provodi u potpuno drugačijem okruženju - mirnijem, seoskom i fokusiranom na prirodu i održiv način života.

Bekamovi i njihov seoski raj u Kotsvoldsu

Pored brojnih nekretnina koje posjeduju širom svijeta, porodica Bekam posebno uživa u svojoj kući u Kotsvoldsu, u Oksfordširu.

U okviru tog imanja nalazi se i neobičan detalj koji je privukao pažnju - luksuzni kokošinjac, daleko od uobičajenog seoskog standarda.

Na imanju se nalazi prostor za živinu koji je osmišljen gotovo kao mali arhitektonski objekat, sa prozorima i posebno napravljenim pristupom kako bi životinje imale što bolje uslove.

Ovaj dio imanja odvojen je od ostatka velike bašte, koja uključuje povrtnjak, staklenik i sportski teren.

Privatno utočište daleko od reflektora

Od kada su 2016. godine kupili imanje, Bekamovi su ga postepeno pretvorili u privatno utočište za odmor i oporavak, dodajući saunu, bazen za rashlađivanje i teretanu, piše Glossy.

Na tom prostoru često se može vidjeti Dejvid kako se bavi baštovanstvom, okružen svojim životinjama, što pokazuje njegovu opušteniju i porodičnu stranu života daleko od reflektora.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejvid Bekam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA