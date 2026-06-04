Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića sahranjena je pored njega na Gradskom groblju Bare.
Na posljednjem ispraćaju okupio se veliki broj građana Sarajeva, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine te zemalja regiona, koji su došli kako bi odali počast preminuloj i pružili podršku porodici Bešlić u teškim trenucima.
Sahranjena supruga Halida Bešlića
Halid Bešlić sa suprugom Sejdom
Na sahrani bili su su prisutni Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva, Nihad Alibegivić, Osman Hadžić, i pevačice Nikolina Kovač i Slađana Mandić...
Posljednji ispraćaj protekao je uz brojne izraze saučešća i riječi podrške upućene porodici Bešlić, dok su okupljeni u tišini odali počast preminuloj.
Izvor: Kurir/ Mondo