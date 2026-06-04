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Sahranjena supruga Halida Bešlića

Sahranjena supruga Halida Bešlića

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića sahranjena je pored njega na Gradskom groblju Bare.

sahranjena Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića Izvor: Printskrin/ Youtube/ Bosanska Sehara

Na posljednjem ispraćaju okupio se veliki broj građana Sarajeva, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine te zemalja regiona, koji su došli kako bi odali počast preminuloj i pružili podršku porodici Bešlić u teškim trenucima.

Na sahrani bili su su prisutni Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva, Nihad Alibegivić, Osman Hadžić, i pevačice Nikolina Kovač i Slađana Mandić...

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Sejda sahranjena pored Halida
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Posljednji ispraćaj protekao je uz brojne izraze saučešća i riječi podrške upućene porodici Bešlić, dok su okupljeni u tišini odali počast preminuloj.

Izvor: Kurir/ Mondo

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Halid Bešlić

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