Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića sahranjena je pored njega na Gradskom groblju Bare.

Izvor: Printskrin/ Youtube/ Bosanska Sehara

Na posljednjem ispraćaju okupio se veliki broj građana Sarajeva, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine te zemalja regiona, koji su došli kako bi odali počast preminuloj i pružili podršku porodici Bešlić u teškim trenucima.

Vidi opis Sahranjena supruga Halida Bešlića Halid Bešlić sa suprugom Sejdom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ig printscreen beslicdinopravi Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Bosanska Sehara Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine/ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/A.J.Panić /Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Facebook/Hakalovic Emir Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/Printscreen/beslicdinopravi Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/Printscreen/beslicdinopravi Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Pink Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na sahrani bili su su prisutni Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva, Nihad Alibegivić, Osman Hadžić, i pevačice Nikolina Kovač i Slađana Mandić...

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Posljednji ispraćaj protekao je uz brojne izraze saučešća i riječi podrške upućene porodici Bešlić, dok su okupljeni u tišini odali počast preminuloj.

Izvor: Kurir/ Mondo