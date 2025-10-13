Sahranjen Halid Bešlić: 100.000 ljudi na groblju Bare ispratilo pjevača na vječni počinak

Legendarni pjevač Halid Bešlić sahranjen je na groblju Bare.

Nakon komemoracije mnoštvo ljudi je kroz Sarajevo šetalo i odalo počast Halidu Bešliću. Porodica, prijatelji i mnogobrojni mještani molili su se za pokoj duše pjevača u haremu Gazi Husrev-begove džamije. Po saznanju novinara Kurira koji se nalazi na licu mjesta, u Sarajevu je trenutno oko 100.000 ljudi koji su došli da se oproste od velikog Halida.

Povorka je nakon molitve krenula ka vječnoj kući Bešlića na groblje Bare.

Pogledajte kako je izgledala povorka:

Efendija je na početku molitve održao govor.

"Poštovana porodico, prijatelji, okupili smo se danas na dženazi da se sa ljubavlju oprostimo od našeg dragog brata koji nas je okupio ovde. Život na ovom svijetu je putovanje između ezana i namaza. Na tom putovanju jedino je važno pored odanosti, koliko smo ljubavi i dobrote jedno drugima dali. Halid je možda najbolji primjer te ljubavi i dobrote koje insan na tom putu nesebično daje i nadam se da ćemo izvući poruku. Molimo se da Bog našem Halidu oprosti sve grijehe i da ga uvede u sve dobre robove svoje", govorio je.

Prema procjeni sarajevske policije, 100.000 ljudi odaje počast Halidu Bešliću.

Tijelo Halida Bešlića položeno je na večni počinak.



