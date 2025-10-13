Hiljade obožavalaca se oprostilo od Halida Bešlića: More ljudi na dženazi legendarnom pjevaču (VIDEO)

Hiljade ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona danas su u Sarajevu ispratile Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih pjevača s ovih prostora, koji je preminuo u 72. godini života.

Izvor: T.S/Klix

Hiljade ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona danas su u Sarajevu ispratile Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih pjevača s ovih prostora, koji je preminuo u 72. godini života.

Dženaza je klanjana u haremu Gazi Husrev-begove džamije, nakon čega je tužna povorka krenula Ferhadijom, ulicom koja je bila pretijesna da primi sve koji su željeli da mu odaju posljednju počast. Povorka je potom prošla kroz Titovu i Alipašinu ulicu do Gradskog groblja Bare, gdje će u 15 sati biti obavljen ukop.

Prije dženaze, u Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija na kojoj su se Bešlićevim likom i djelom oprostili brojni prijatelji, kolege i poštovaoci.

Zbog njegove smrti, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta proglasile su ponedjeljak Danom žalosti.