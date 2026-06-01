Umrla žena Halida Bešlića: Sejda se mjesecima borila sa zdravljem

Izvor: TikTok / screenshot

Tužna vijest pogodila je porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali Sejdu Bešlić, suprugu legendarnog pjevača Halida Bešlića koja je preminula nakon duže bolesti.

Sejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu, s kojim je provela gotovo cijeli život.

Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a posljednjih mjeseci vodila je tešku životnu bitku.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere.

Ovako je izgledala sahrana Halida Bešlića:

(Avaz/ Mondo)