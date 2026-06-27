U prljavoj odjeći, bez zuba i krova nad glavom: Nove slike slavnog glumca šokirale svijet

Miki Rurk uslikan je u nesvakidašnjem izdanju nakon pravne bitke za krov nad glavom i akcije fanova da se prikupi novac

Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock

Miki Rurk je nekada bio glumac za kojim su uzdisale žene širom svijeta, a nakon brojnih problema i oštre reakcije na pokušaj fanova da prikupe novac kako ne bi ostao bez krova nad glavom, osvanule su slike koje je tužno gledati.

Mik Rurk uslikan je u Los Anđelesu u prljavoj odjeći i bez zuba, što je izazvalo šok i veliku zabrinutost u javnosti.

Nosio je prljavosivi duks sa kapuljačom navučenom preko glave, dok je lice pokušavao da sakrije iza tamnih naočara za sunce.

Pogledajte kako sada izgleda:

Disheveled Mickey Rourke shows off missing teeth after being evicted from LA home. In a statement to Page Six, Rourke claimed he withheld nearly $60,000 in rent because of the “unacceptable living conditions” at the property, including “ongoing rodent issues” and “bathroom and…pic.twitter.com/ceyXOQxDuc — Sumner (@renmusb1)June 25, 2026

Ove fotografije pojavile su se svega nekoliko mjeseci nakon što je izbačen iz kuće u kojoj je živio zbog nagomilanih dugova.

U zvaničnom saopštenju glumac je rekao: "Mjesecima su postojali ozbiljni problemi koji se više puta nisu rješavali uprkos mojim naporima da ih ispravim."

Dodao je i da su uslovi u kući bili neprihvatljivi: "Postojali su stalni problemi sa glodarima koji su zahtijevali višestruke posjete, ali nikada nisu u potpunosti riješeni, a kupatilo i vodovod često nisu radili."

Objašnjavajući svoju odluku da prestane da plaća kiriju, Rurk je poručio:

"Više puta sam zahtijevao popravke, ali problemi su se nastavili i osnovno održavanje nikada nije pravilno riješeno. Neplaćanje kirije nije bila odluka koju sam olako donio. Jednostavno nisam mogao da nastavim da plaćam kuću koja je bila u tako lošem stanju nakon toliko pokušaja da se ovi problemi isprave."

Ipak, pravna bitka završena je u korist vlasnika nekretnine. Prošlog marta sud u Los Anđelesu donio je presudu zbog izostanka u korist vlasnika Erika T. Goldija, pošto Rurk nije odgovorio na tužbu u zakonskom roku, čime je trajno izgubio pravo na posjedovanje te nekretnine.

Detalj koji najviše iznenađuje je činjenica da je glumac odbio finansijsku pomoć svojih obožavalaca. Naime, njegovi fanovi prikupili su čak 100.000 dolara putem GoFundMe kampanje kako bi mu pomogli, ali je Rurk odlučno odbio da prihvati taj novac, ocijenivši da bi to bilo "ponižavajuće" za njega.

(Žena, MONDO)