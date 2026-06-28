"Njih dvoje su u braku na daljinu": Komšije legendarnog muzičara iznijele detalje o njegovom odnosu sa ženom

Goran Bregović i Dženana Sudžuk uživaju u skladnom braku od 1993. godine.

Izvor: Foto/Eva Dukić

Goran Bregović je preko 30 godina sa Dženanom Sudžuk sa kojom ima tri kćerke. Veliki zavodnik Dženanu Sudžuku upoznao je 1977. godine, a ona je tada imala samo 16 godina.

Ljubav je planula na prvi pogled, a miljenik žena je riješio da se skrasi i ozvaniči njihov odnos 1993. godine. Od tada uživaju u skladnom braku, u kojem su dobili tri kćerke - Emu, Unu i Lulu.

Svadba je upriličena u Parizu, a kum na vjenčanju sa mladoženjine strane bio je Kusturica, dok je sa mladine strane kumovala Amila Sulejmanović, dugogodišnji prateći vokal Bijelog dugmeta.

Goran i njegova supruga imaju nekretnine širom svijeta, a dvije se nalaze u gradu gdje su jedno drugom izgovorili sudbonosno "da". Domaći mediji jednom prilikom tokom boravka u Parizu, posjetili su nekretnine koje su u vlasništvu bračnog para.

"To je brak na daljinu"

Ispred jedne od zgrada gdje muzičar ima stan sreli smo stariju gospođu, koja se predstavila kao Selin i koja tvrdi da dobro poznaje Bregoviće.

"Goran je veliki umjetnik. Jako je poštovan ovdje. On dolazi ovdje s vremena na vrijeme, nije ovdje tako često kao nekad. Posljednji put sam ga vidjela prije nekoliko mjeseci, išao je na ručak u jedan restoran ovdje u blizini koji baš voli. Dženana je stalno u ovom stanu, ovdje živi i kad je potrebno odlazi za Beograd, pa se vraća. Sada je s kćerkama na moru u Crnoj Gori. Odmori su, pa je Pariz prazan. Njih dvoje su u braku na daljinu, što i ne treba da čudi kad je Goran stalno na putu. Dobro poznajem i kćerke. To su jako lijepe, obrazovane i vaspitane djevojke. Ema živi na relaciji Pariz-Beograd, a Una i Lula su ovdje", zaključila je šarmantna gospođa Selin.

(Kurir/ MONDO)