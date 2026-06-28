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Lepa Lukić prvi put u javnosti nakon što je pala u prodavnici: Priznala da je sama skinula gips (Video)

Lepa Lukić prvi put u javnosti nakon što je pala u prodavnici: Priznala da je sama skinula gips (Video)

Izvor mondo.rs
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Lepa Lukić, uprkos povredi, prisustvuje finalu 'Hype zvezda' i otkriva kako je sama skinula gips.

lepa lukić o povredi: ja sam medicinski fenomen Izvor: Kurir

Legendarna pjevačica Lepa Lukić smogla je snage da prisustvuje velikom finalu muzičkog takmičenja "Hype zvezde", gdje će zajedno sa ostalim članovima žirija prisustvovati odlučivanju o pobjedniku sezone.

Iako se i dalje oporavlja od povrede, Lepa je uz pomoć šetalice stigla u studio i pokazala da joj volje i energije ne nedostaje. Otkrila je da je povredu doživjela početkom juna, ali da je zbog velikih vrućina odlučila da sama skine gips.

"Desilo se još 6. juna. Nosila sam gips, ali mi je smetala ova vrućina. Sama sam isjekla gips i kupila longetu", rekla je pjevačica.

Lepa je istakla da su joj ljekari rekli da je pravi medicinski fenomen.

"Ljekar mi je rekao da sam fenomen, a ja sam fenomen i u pjevanju. Takođe, nikada nisam imala temperaturu", ispričala je kroz osmeh.

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Saša Joksimović pred finale Hype Zvezda
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tokom razgovora priznala je da i te kako umije da prepozna kada neko nije iskren prema njoj, kao i da joj je, poslije toliko godina na estradi, muzike "preko glave".

"Želim mir. Ne bih išla na more jer ne podnosim vrućinu. Proputovala sam cijeli svijet, tako da bih radije otišla na planinu", rekla je Lepa.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO


(Kurir, MONDO)

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Tagovi

Lepa Lukić povreda zdravlje

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