"Nisi dao da se izvor zamuti": Otvoreno spomen-obilježje u čast Halida Bešlića pored Knežak izvora na Romaniji

Svečano otvoreno spomen-obilježje Halidu Bešliću na Knežak izvoru, mjestu koje je obilježio svojim pjesmama.

Izvor: Damir Dervišagić

Na čuvenom Knežak izvoru, mjestu koje je zahvaljujući pjesmi "Romanija" postalo simbol rodnog kraja Halida Bešlića, svečano je otvoreno spomen-obilježje posvećeno jednom od najvećih umjetnika narodne muzike na ovim prostorima.

Ceremoniji otvaranja prisustvovao je i Halidov sin, Dino Bešlić. Brojni građani, prijatelji, poštovaoci njegove muzike i mještani Knežine okupili su se kako bi odali počast čovjeku koji je svojim glasom, pjesmama i ljudskošću obilježio nekoliko generacija. Upravo na mjestu koje je Halid Bešlić svojim stihovima učinio prepoznatljivim širom Balkana, podignuto je trajno obilježje kao znak zahvalnosti rodnog kraja.

"Nisi dao da se izvor zamuti"

Svečanost je protekla u dostojanstvenoj atmosferi, uz prisjećanja na Halidov život i bogatu muzičku karijeru. Okupljeni su istakli da je Bešlić, uprkos velikoj popularnosti, uvijek ostao vezan za svoje porijeklo, često s ponosom govoreći o Knežini i Romaniji.

Na spomen-ploči nalazi se fotografija legendarnog pjevača, uz emotivnu poruku:

"Nisi dao da se izvor zamuti. Hvala ti, Halide. Tvoja Knežina".

Inicijativa pokrenuta nakon njegove smrti

Ideja o podizanju spomen-obilježja pokrenuta je nakon njegove smrti, kada su mještani izrazili želju da na Knežak izvoru ostane trajna uspomena na čovjeka koji je ime ovog kraja pronio daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Inicijativa je naišla na veliku podršku javnosti i brojnih ljubitelja njegove muzike.

Tokom ceremonije izvedene su neke od najpoznatijih Halidovih pjesama, među kojima je posebno emotivno odjeknula "Romanija", koju su okupljeni pjevali zajedno uglas.

Spomen-obilježje na Knežak izvoru od sada će predstavljati mjesto okupljanja, sjećanja i poštovanja prema umjetniku čiji glas i pjesme ostaju dio kulturne baštine cijelog regiona. Knežak izvor, koji je zahvaljujući Halidu Bešliću postao jedno od najprepoznatljivijih mjesta na Romaniji, sada nosi i trajni podsjetnik na čovjeka koji ga je učinio besmrtnim.

Otvaranjem ovog spomen-obilježja ispunjena je želja mnogih poštovalaca da uspomena na Halida Bešlića ostane trajno sačuvana upravo tamo gdje je, kako mnogi kažu, počela njegova životna i umjetnička priča.

(Klix.ba/ MONDO)