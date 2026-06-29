Fanovi u panici nakon pada Harija Stajlsa na bini: Otkriveno šta se zapravo dogodilo (Video)

Hari je tokom koncerta legao na leđa, usput se nakašljavši i pokušavajući da dođe do daha.

Izvor: TikTok/ enricalatorre

Obožavatelji su bili ozbiljno zabrinuti za Harija Stajlsa nakon što je viđen kako pada na bini, ali je sada otkriven pravi razlog njegovog pada na pod.

U video-snimku sa njegove turneje u Londonu, vidi se kako opušta noge i završava u horizontalnom položaju, ležeći kratko vrijeme prije nego što je ustao.

Pjevač je izvodio svoj čuveni „kit potez“ (whale move), koji uključuje zabacivanje glave unazad i prskanje vode iz usta, neposredno prije nego što mu je, kako se činilo, bio potreban predah u ležećem položaju.

Zatim je legao na leđa, usput se nakašljavši i pokušavajući da dođe do daha.

Uprkos ekstremnim vremenskim prilikama koje su izazvale pometnju širom Velike Britanije i dovele do promjena pravila na Harijevim nastupima, užarena vrućina ipak nije bila uzrok njegovog kolapsa.

TMZ izvještava da se incident dogodio nakon peha na bini tokom njegove prepoznatljive interakcije sa publikom. Ovaj medij tvrdi da su izvori bliski situaciji rekli da se pjevač slučajno zagrcnuo vodom, što je dovelo do neočekivanog posrtanja.

Na snimku se vidi kako leži na podu bine oko 20 sekundi prije nego što je napravio pokret.

Jedan od fanova koji je zabilježio ovaj momenat napisao je: "Čovjek se srušio."

Hari se potom podigao sa zemlje, a na leđima njegove košulje bila je vidljiva velika mrlja od znoja.

Izvođač hita "As It Was", obučen u kravatu i mini-šorts, nakon toga je bez napora džogirao po bini, mašući obožavateljima koji ga obožavaju.

Moglo se vidjeti kako usnama izgovara „hvala“. Uz toplotne talase i mini-incident sa gušenjem, turneja nije bila sasvim laka za Harija.

(Mondo.rs)